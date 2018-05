PERFETTI SCONOSCIUTI - Grande successo di nelle sale in Cina

Una scena del film "Perfetti Sconosciuti"



28/05/2018, 14:52

Pluripremiato in numerosi Festival,di Paolo Genovese, ha debuttato lo scorso fine settimana, convincendo anche il pubblico cinese.Uscito con pi di 4.000 copie (numero da considerare contenuto per la Cina), balzato subito al quinto posto della classifica dei film pi visti in sala, incassando pi di un milione di dollari nel solo primo giorno.Seppure attraverso canali di fruizione informali,aveva gi raggiunto una popolarit incredibile nel 2017, diventando topic di conversazione in numerosi blog e creando una grande attesa tra il pubblico.Alla apertura del Focus Italia al Festival di Pechino 2017, il film aveva monopolizzato lattenzione del pubblico e dei media, tanto da convincere una piccola distribuzione locale a tentare lavventura in sala.Ne felice il nostro Ambasciatore a Pechino,Tale risultato anche frutto del Progetto Cina che la DG Cinema ha affidato ad Anica, portato avanti in sinergia con Ice, che vede lItalia impegnata in tutti i principali Festival e Mercati cinesi, e allorganizzazione del Focus Cina che si svolge durante la Mostra Internazionale di Venezia, giunto ormai alla terza edizione., il commento del DG Cinema del MiBACT, appresi i primi risultati al box Office cinese.Luscita in sala disi inserisce in un momento estremamente favorevole, che vedr la realizzazione di Focus Italia al prossimo Festival Internazionale di Shanghai, occasione nella quale sar lanciata liniziativa, nellambito di Fare Cinema, Anica e Biennale, grazie alla DG Cinema del Mibact, con il supporto di Ice e Ambasciata italiana in Cina e sotto legida del Forum Culturale Italia Cina. Tale iniziativa consiste nella presentazione in Cina di 8 film italiani selezionati nelle varie sezioni dellultima edizione della Mostra dArte cinematografica di Venezia.SecondoPresidente Anica e Coordinatore del Forum Culturale Italia-Cina,Anche commercialmente, i risultati sono molto incoraggianti: negli ultimi mercati di Berlino e Cannes, i distributori cinesi hanno comprato tutto il prodotto italiano disponibile per le piattaforme e i canali di sfruttamento cinesi:, dichiara, responsabile del Progetto Cina affidato ad Anica da DG Cinema e coordinatore del Desk Audiovisivo Ice in Cina, inaugurato dal Ministro Franceschini, al quale si deve un grande impulso ai rapporti culturali con la Cina.quindi un momento positivo per i nostri venditori, che nella piena consapevolezza di questa inversione di tendenza, potranno finalmente puntare a risultati pi consoni al valore effettivo del nostro prodotto e commercializzare i vari diritti diversificandone le vendite, secondo le effettive peculiarit dei singoli buyers.