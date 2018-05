REACT SHORT FILM FEST - Dal 28 giugno la prima edizione

24/05/2018, 09:19

Una grande festa dell’arte cinematografica e audiovisuale: nasce con questo intento(il cui acronimo è ReFF), il primo Film Festival made in Calabria dedicato ad ogni tipo di “short”.Dai cortometraggi narrativi e artistici agli spot pubblicitari, ai documentari e corti d’animazione, dai video clip alle web series: ilpresso il Parco della Biodiversità di Catanzaro si accenderanno i riflettori sulla prima edizione di ReFF, una kermesse dai temi assolutamente innovativi.ReFF vuole infatti, tramite un concorso internazionale tra opere audiovisuali, aprire la strada ad una nuova e talentuosa generazione di registi, giudicati da professionisti del settore secondo le nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale. Largo, quindi, agli autori emergenti, alle cinematografie minori, che spesso hanno tutte le carte in regola per competere su piani internazionali ma altrettanto spesso rischiano di restare nell’ombra, poiché mancano canali di diffusione specifici e “concreti” al di fuori della grande giungla web.“L’obiettivo -spiega il direttore artistico, regista e docente- è creare un movimento che sovverta le regole del gioco cinematografico in cui troppo spesso è difficile trovare una collocazione, poiché è nostra precisa convinzione che i festival cinematografici siano ancora il posto migliore per esplorare il lavoro indipendente e farlo notare”.A presiedere la giuria tecnica di qualità sarà Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore di fama internazionale, cui la prima edizione di ReFF è dedicata. Tra i personaggi che solcheranno il red carpet di ReFF, invece, ci saranno anche Valerio Scanu, Lorenzo Lavia, Valentina Persia, Simone Nolasco.Madrina della tre giorni, la splendida showgirl e conduttrice Valeria Altobelli.