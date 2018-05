THE MUSIC BOX - Tre premi ai Gold Movie Awards di Londra

The Music Box



12/05/2018, 14:06

Diretto dal regista, il nuovo thriller horror "ha vinto tre premi nella sezione di aprile 2018 aidi Londra come Miglior Film, Miglior attrice protagonista (Rachel Daigh, Shameless) e Miglior produttore (Giovanni Marzagalli).La pellicola racconta la storia di una giovane zia dal nome Annabelle che a causa della scomparsa della sorella prende in affidamento la nipote "Sophie". Insieme vanno a vivere in una casa vittoriana, dove la piccola trova un grazioso Carillon. Da lì ha inizio il tormento. Il carillon è infestato dallo spettro di una bambina che perseguiterà e renderà la loro vita un inferno. Il film sarà presentato a Londra ai Gold Movie Awards 2019 al Bafta Theatre." è presente al Marché du Film di Cannes, distribuito dalla società di distribuzione di Las Vegas Itn Distribution di Stuart Alson, e prodotto dalla società italiana Real Dreams e dalle società americane AMG corporation e Ghost Film Pictures. Il film verrà distribuito quest'anno negli Stati Uniti e sarà presentato in Italia.