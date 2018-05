CANNES 71 - A festival l'Alto Adige che non ti aspetti in due produzioni internazionali

11/05/2018, 20:06

Scenari apocalittici e rotte aeree interstellari: alla 71esima edizione della fantascienza strizza l’occhio allʼItalia e nello specifico all’Alto Adige, che comparirà sul grande schermo della kermesse in due importanti produzioni." di Ulrich Köhler, già Orso d’Argento per la miglior regia alla Berlinale 2011 con Sleeping Sickness, è in concorso nella sezione Un Certain Regard con una storia alla fine della storia (del mondo): un giorno il protagonista si sveglia e nulla è rimasto della popolazione terrestre. L’anno zero della sua vita ricomincia a 40 anni in una città deserta, con un capanno di legno, un cavallo e campi da coltivare.IDM ha sostenuto il progetto in fase di produzione, supportando così la Echo Film di Bolzano che coproduce con la tedesca Pandora Film. Dieci i giorni di riprese in Alto Adige, ma se si pensa a cime brulle e scorci d’alta quota si sbaglia mira. Tra Laives, Chiusa, Colle Isarco e Bolzano, la squadra del direttore della fotografia Patrick Orth si è aggirata tra location piuttosto insolite: in un casello autostradale abbandonato, una galleria e un paesino deserto sono state girate alcune scene chiave del film. Ma non solo: anche gli ex uffici della Film Commission, in particolare la sala di montaggio e la sala master, sono diventati discoteca per un surreale techno party. Validi professionisti altoatesini hanno collaborato con la troupe, tra cui l’art director Rosi Presta, l’assistente operatrice Stefania Bona, la location manager e location scout Kathy Leonelli, gli ispettori di produzione Michele Bocchin e Gerlinde Treibenreif, l’elettricista Erwin Kofler e il macchinista Beniamino Casagrande.In Alto Adige sono state realizzate alcune riprese anche di "", Fuori concorso a Cannes in anteprima mondiale. Nel nuovo spin off della saga, scritto da Lawrence e Jonathan Kasdan e diretto da Ron Howard, i cieli sopra le Dolomiti e le Tre Cime di Lavaredo diventano galassia per raccontare le avventure del giovane Han Solo, interpretato da Alden Ehrenreich. La produzione ha girato alcuni giorni sul territorio al confine tra Alto Adige e Trentino con riprese spettacolari realizzate dalla ditta Elikos in modalità aerea sopra quelle che sono considerate le meraviglie naturali più note tra gli appassionati dell'alta quota. Sarà curioso vedere il celebre contrabbandiere dello spazio, col suo seguito di alleati e nemici, dal compagno Chewbacca a Calrissian ai droidi, muoversi tra scenari interstellari che - anche solo per pochi attimi - parlano altoatesino.