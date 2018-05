ADVENTURE OUTDOOR FEST 6 - Tanti incontri, cinema e ospiti

Adventure Outdoor Fest



06/05/2018, 10:04

L’Adventure Outdoor Fest si aprirà mercoledi 27 giugno con il Dolomiti Unesco Day, una giornata di appuntamenti organizzati in collaborazione con la Fondazione Dolomiti Unesco, rappresentata al Festival dalla presidente Marcella Morandini e dalla giornalista Fausta Slanzi.Alla rassegna Incontri D’Altr(r)a Quota, con lo show cooking dello chef Markus Holzer e una degustazione di prodotti tipici del Sudtirolo, seguirà una conferenza sulle sfide e opportunità future a 9 anni dal riconoscimento dei 9 sistemi delle Dolomiti Unesco, seguita dalla proiezione, presentata dall’autore Piero Badaloni, di una puntata del documentario "".La serata di Giovedi 28 giugno, sarà dedicata ai 200 anni di GRIVEL, eccellenza italiana nella produzione di attrezzatura per la montagna, che racconterà, attraverso dei contributi video e la voce dell’AD Oliviero Gobbi, la lunga avventura che li ha portati a scrivere la storia dell’alpinismo.A chiusura dell’incontro verranno assegnati i premi (Grivel Golden Axe Award, Dolomythos Award e Best Photography Award), del concorso internazionaleche ogni anno seleziona e proietta a San Candido i migliori cortometraggi sul tema dell'avventura provenienti da tutto il mondo.Venerdi 29 l’avventura si fa viaggio con le guide di Kailas viaggi&trekking e le storie dei luoghi pazzeschi incontrati in 20 anni di attività. Venerdi sarà anche l’occasione per conoscere una trail runner eccezionale, ma anche una appassionata attivista per la difesa del pianeta. Clare Gallagher, ambassador Patagonia, ci racconterà il progetto “Protecting Trail across the World” che unisce la sua passione per la corsa a quella della salvaguardia dell'ambiente naturale .La ricca giornata di venerdi si chiuderà con lo scrittore Erri De Luca, in una serata intitolata #untemporovesciato, in cui la passione per la montagna sarà lo spunto per parlare dei temi di fondo della vita di tutti.Sabato 30, giornata del 3Cime Street Boulder Contest, sarà il momento di una leggenda vivente del bouldering femminile, Anna Stöhr, atleta del team pro Mammut due volte Campionessa del Mondo (Arco 2011 e Aviles 2007), Campionessa Europea nel 2013 e 2010 e quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo (2013, 2012, 2011, 2008). Un incontro in cui Anna ci racconterà il suo amore per la natura, la sua passione per lo sci, la mountainbike, i viaggi, il cinema e il buon caffè e, soprattutto, il perché arrampicare è la sua vita.Serata che si chiuderà con il Pool Party, organizzato in collaborazione con l’Acquafun, i cui ingredienti saranno musica, slackline, tessuto aereo sull’acqua, e tanto divertimento!Sempre numerosissimi gli atleti e ospiti presenti durante i giorni dell’Adventure Outdoor Fest, come Michele Evangelisti, che tornerà a San Candido per un’uscita di running al tramonto e per guidare il Trail 2 Days, Anna Oberparleiter, campionessa di MTB testimonial Silverskin, il rider Maurizio Deflorian, Andrea Bianchi, presente per guidare la scuola di Barefoot Walking e presentare il suo ultimo libro, edito Mondadori, La terra sotto i piedi, Michael Bolognini, testimonial DryHeat alla guida dei piccoli esploratori del festival, l’esploratore Michael Wachtler, con la presentazione del libro, del video esclusivo e l’inaugurazione della mostra L’oro delle Alpi, il team di One Project Research e quello di Kallas Viaggi, Luca Matteraglia e Filip Schenk atleti Scarpa, il team di Explore Climbing, Daniel Rogger e le guide dell’Alpinschule Drei Zinnen, ben 10 insegnanti di Yoga e AcroYoga, Slackliners, il team di Indoboard, diversi importanti Fotografi e Videomakers.