MANIFATTURE DIGITALI CINEMA PISA - Si inaugura lunedì 7 maggio

03/05/2018, 15:22

Sarà presentata a Pisa, in via Nicola Pisano, 15 (ex Stallette), lunedì 7 maggio, La nuova sede di Manifatture Digitali Cinema Pisa, una struttura dedicata all’innovazione tecnologica e alla ricerca applicate ai nuovi modi di raccontare per immagini: al cinema, in tv, nel Web e nei più diversi format della contemporaneità.Gli storici edifici pisani delle ex stallette, tornati a nuova vita per iniziativa del Comune di Pisa, saranno un luogo di incontro tra i professionisti del cinema e dell’innovazione tecnologica, nel quale si svolgeranno laboratori e hackathon.Ci saranno inoltre ampi spazi ‘cineportuali’ dedicati all’ospitalità delle produzioni cinematografiche.Per mostrare alla cittadinanza e a tutte le persone interessate Manifatture Digitali Cinema Pisa, lunedì 7 maggio ci sarà un evento del tutto speciale: una Open Night, dalle 18 alle 23 aperta al pubblico, ad ingresso libero.In programma tanti laboratori, per bambini, ragazzi e adulti, per sperimentare e giocare con il cinema e i vari modi di raccontare per immagini. Si comincia alle 18.00, con Lab_Crossworld puzzle Photo, nel quale le persone del pubblico saranno invitate a trasformarsi in reporter, documentando le Manifatture con scatti fotografici fatti con lo smartphone, che poi andranno a comporre un vero ‘puzzle fotografico’; alle 18.30 laboratorio Talk_Storie dei nostri giorni, un incontro con Roberto Malfagia, che introdurrà al mestiere di storytelling and interactive media designer; ancora narrazione per immagini al laboratorio Lab_InstaStorytelling, pensato sia per ragazzi dai 12 ai 15 anni (dalle 18.00 alle 19.00) che per adulti (dalle ore 20.00 in poi).Si prosegue con Lab_CineBox, stavolta un laboratorio di video storytelling, nel quale il pubblico sarà invitato a ‘confessare’, davanti ad una telecamera, qual è il suo film del cuore; per chi vuole conoscere da vicino il montaggio video, ecco il laboratorio Editing Totem (ore 18.00-23.00) nel quale sarà possibile avere a disposizione una vera e propria postazione di montaggio professionale; il Lab VR Experience sarà un’occasione imperdibile di sperimentare la magia dei video realizzati con la tecnica della realtà virtuale; Movie Music, anche questo dalle 18 in poi, darà spazio alla musica per il cinema e alle più grandi colonne sonore di ogni tempo.Ma gli effetti speciali non sono finiti qui: il pubblico della Open Night di Manifatture Digitali Cinema Pisa sarà invitato a sperimentare il ‘Trucco e Parrucco’ dei professionisti del cinema; per giocare ad essere ‘star per una notte’.Non mancheranno delle postazioni di street food, dj set e performance. Tutto il programma della Open Night su www.manifatturedigitalicinema.itManifatture Digitali Cinema Pisa è un progetto di Mibact DGC, Agenzia per la Coesione Territoriale – Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, Regione Toscana, FondazioneSistema Toscana e Comune di Pisa.