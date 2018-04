LOVERS FILM FESTIVAL 33 - Il programma di lunedì 23

Dear Fredy



22/04/2018, 15:07

Prosegue con successo ilin programma sino al 24 aprile 2018 a Torino, presso la Multisala Cinema Massimo.Il primo appuntamento della giornata è alle 10.00 con la masterclassa cura di Elisa Cuter, al Cinema Massimo in sala 2, in collaborazione con DAMS Università degli Studi di Torino e con la partecipazione di FilmTV. Più libera da censure e problemi di restrizioni anagrafiche, la tv rivaleggia da tempo con il cinema per quanto riguarda la rappresentazione dell'identità e della comunità omosessuale, trans e queer. L’incontro svelerà cosa è cambiato nella produzione e fruizione delle serie TV esclusivamente dedicate alle tematiche LGBTQI dai loro albori alla nascita delle nuove piattaforme e del web.Alle 14.00 in sala 3 prosegue l’con la proiezione di Les Revenants (Francia 2004, 102’). L’esordio del regista con un film fantastico, anomalo, malinconico e poetico, presentato a Venezia nel 2004.La parola scelta dal Coordinamento Pride per il focus odierno dedicato ai diritti è storia/memoria; il film prescelto Dear Fredy di Rubi Gat (Isarele 2017, 74’), in sala 2 alle 16.15, narra la storia di un eroe misconosciuto del mondo LGBTQI e della comunità ebraica deportato ad Auschwitz. In apertura verrà consegnato a Monica Cirinnà il Premio Milk che il festival assegna alle personalità che si sono distinte nella lotta per i diritti.Alle 20.30 in sala 3: Porn Lovers con It Is Not the Pornographer That Is Perverse… di Bruce Labruce (Germani/USA 2017, 70’). Quattro cortometraggi che il regista ha voluto intrecciare in un film a episodi dal forte contenuto erotico. Prima del film, l’icona gay Immanuel Casto presenta in anteprima il suo nuovo disco in uscita a settembre L’età del consenso che celebra i 14 anni di carriera dell’artista. Welcome drink offerto da Compagnia dei Caraibi.Per tutto il giorno in programma i film, i corti e i documentari delle sezioni competitive All The Lover, Real Lover, Irregular Lovers e Future Lovers.