IL SENSO DELLA BELLEZZA - In DVD e VOD dal 5 aprile

Il Senso della Bellezza DVD



04/04/2018, 18:06

Dopo il sold out in molte sale cinematografiche, gremite di studenti, giovani appassionati e semplici curiosi, Officine UBU è lieta di annunciare l’uscita in DVD e VOD da giovedì 5 aprile 2018 del documentario "" di Valerio Jalongo. Ambientato nel più avveniristico avamposto della scienza moderna e con la partecipazione di Fabiola Gianotti, direttore generale del CERN, e dei fisici dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, "" racconta la scienza e l’arte come mai prima d'ora. Il film è il racconto di un esperimento senza precedenti che vede 11.000 scienziati di tutto il mondo collaborare intorno alla più grande macchina mai costruita dagli esseri umani per scoprire i misteri dell’universo.