LUCANA FILM COMMISSION - Bando corti e documentari 2018

16/03/2018, 16:11

La Fondazione Lucana Film Commission prosegue con l’attività di sostegno e incoming alle produzioni per la realizzazione di opere audiovisive girate nel territorio della Regione Basilicata, attività che negli ultimi anni ha permesso per ogni euro investito di raccoglierne almeno sette.E’ stato pubblicato oggi 16.03.18 sul Bollettino Ufficiale n.12 della Regione Basilicata l’Avviso Pubblico per la concessione di aiuti per la produzione di cortometraggi e documentari, con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 150.000 ripartiti in € 70.000 ai cortometraggi e € 80.000 ai documentari.Le domande di ammissioni alle agevolazioni devono essere presentate alla Fondazione Lucana Film Commission a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURB.