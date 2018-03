FESTIVAL DU CINEMA DE BRIVE XV - In concorso "Il Mondo o Niente"

Rencontres du Moyen Métrage de Brive



18/03/2018, 11:52

Simone Pinchiorri



Il documentario "" di Chiara Caterina è in concorso alla quindicesima edizione delle(Francia), in programma del 3 all'8 aprile 2018.Questi, tutti i film del- ALLONS ENFANTS di Stéphane Demoustier- COQUELUCHE di Aurélien Peyre- CROSS di Idir Serghine- DE MADRUGADA di Inês de Lima Torres- DEFLOWER di Sang-Heui Jeon- DERNIERES NOUVELLES DU MONDE di François Prodromidès- DERNIERS JOURS à SHIBATI di Hendrick Dusollier- DETER di Vincent Weber- GOOD AFTERNOON di Akira Yamamoto- HANNE ET LA FETE NATIONALE di Guillaume Brac- HEAVEN IS STILL FAR AWAY di Ryûsuke Hamaguchi- JE VOUS DECLARE AMOUR di Frédérique Devillez- LA DISPARITION di Maxime Martinot- LUTTE JEUNESSE di Thierry de Peretti- MARLOWE DRIVE di Ekiem Barbier, Quentin L'helgoualc'h e Guilhem Causse- METADE HOMEM, METADE FANTASMA di Davi Pretto- PLAYING MEN di Matjaz Ivanisin- POPFOLK di Jivko Darakchiev e Perrine Gamot- REMY di Guillaume Lillo- VIVRE RICHE di Joël Akafou- YEAH di Yohei Suzuki