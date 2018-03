REALTA'.DOC IV - Primo appuntamento con "Essere Gigione"

"Essere Gigione" a Realtà.doc



Torna al Cineporto di Foggia “”, la rassegna sul cinema documentario finanziata da Apulia Film Commission al fine di promuovere iniziative per la diffusione della cultura cinematografica in Puglia.La quarta edizione della rassegna, che negli ultimi tre anni ha ospitato, tra gli altri, Federica Di Giacomo, Valentina Pedicini, Alex Infascelli, Alessandro Piva, anche per il 2018 conferma la direzione artistica del regista Luciano Toriello e di Annalisa Mentana, ai quali è toccato il compito di selezionare i titoli dei documentari in programmazione presso i Cineporto di Foggia (km 2,00 di via San Severo).Il primo appuntamento in programma è fissato per giovedì 15 marzo 2018 e vede in cartellone un film che già dalla sua uscita, il 18 gennaio 2018, si è affermato come un piccolo cult. Si tratta del documentario “”, per la regia del beneventanoe prodotto da Capetown Film con il sostegno del MIBACT.Protagonista del documentario, il cui titolo richiama quello di “Essere John Malkovich” (“Being John Malkovich”), scritto da Charlie Kaufman, è, in arte "": popolarissimo e amatissimo cantante, protagonista da più trent’anni - con i suoi successi che ondeggiano tra il sacro e il profano, tra il doppio senso e la devozione - delle feste di piazza e delle sagre paesane di tutta l’Italia Meridionale e non solo. Sullo sfondo, una provincia italiana raccontata da pochi, ancora desiderosa e capace di divertirsi con semplicità nelle piazze, nelle borgate di campagna.La serata prevede una doppia proiezione del film: alle 19.00 e alle 21.00, mentre alle 20.30 il regista, presenti in sala, saranno protagonisti di un talk condotto da Alessandro Licusati, voce di Radio Nova IONS. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.La rassegna “” è un’iniziativa realizzata da Apulia Film Commission e finanziata dalla Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell'intervento “Viva Cinema - Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia.