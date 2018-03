SUDESTIVAL XIX - “L’assoluto presente” in anteprima

"L'assoluto Presente" al Sudestival venerdì 9 marzo



08/03/2018, 22:13

L’anteprima del thriller psicologico "" disarà proiettato venerdì 9 marzo, alle ore 18.00 e alle 21.00, e in replica sabato 3 alle ore 16.00, al cinema Vittoria di(Bari) in concorso alla 19esima edizione del Sudestival, il festival lungo un inverno dedicato al cinema italiano d’autore.Il regista Martina e gli attori protagonisti gli attoripresenteranno il film e incontreranno il pubblico prima e dopo le proiezioni insieme a, direttore artistico della manifestazione organizzata dall’Associazione Sguardi.Il film, distribuito da Lo Scrittoio in collaborazione con Circonvalla film, è ambientato e girato a Milano ai giorni nostri. E’ la storia di tre ragazzi sui venti anni, Cosimo, Riccardino e Giovanni che a bordo di un Suv, percorrono le strade deserte del centro città passando del tempo libero insieme. All’improvviso fermano l’autovettura in prossimità di un parco, scendono e aggrediscono un passante apparentemente sconosciuto, in cui si sono casualmente imbattuti, lasciandolo steso sull’asfalto, in un lago di sangue e privo di conoscenza. I tre scappano via in preda all’euforia e, negli istanti successivi all’aggressione, non danno l’impressione di aver capito la gravità di ciò che hanno fatto. Il film è ispirato a fatti di cronaca realmente accaduti. Con la partecipazione straordinaria di Marco Foschi, Federica Fracassi, Bebo Storti e Umberto Galimberti. Il titolo di quest’opera si rifà alle parole del filosofo Umberto Galimberti, intervistato da Fabio Martina - sul tema giovani e futuro - nel 2014, il quale ha dichiarato che “i giovani vivono l'assoluto presente e il futuro non lo vogliono vedere minimamente, perché hanno paura dell'imprevedibile, del precariato, dell'insignificanza sociale...”.Alle ore 20.45, come di consueto, in programma la proiezione di un cortometraggio della sezione Sudestival in corto, quest’anno a cura di Migranti Film Festival: “No Jungle” di Carmen Menéndez, (Spagna, 2016), che attraverso le storie di alcuni rifugiati siriani accampati a Calais, non lontano dalla “Giungla”, l’autrice fa luce sia sulla speranza di giungere in Inghilterra sia sulla continua violazione dei diritti umani perpetuata in questi luoghi.L'ottavo appuntamento del Sudestival parte alle ore 8.30 al cinema Vittoria di Monopoli con la lezione di cinema riservata alla giuria giovani con il montatore Marco Spoletini, che racconterà i segreti dell’arte del montaggio usati nel lavoro di Matteo Garrone “Il racconto dei racconti”.l festival proseguirà poi sabato 10 marzo, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Rendella di Monopoli, dove in occasione degli Incontri del Sudestival il regista Francesco Patierno presenterà il film documentario candidato ai David di Donatello “Naples ’44”. Il film documentario trae spunto dal filo narrativo dell'omonimo testo di Norman Lewis, ufficiale britannico di stanza nell'Italia meridionale durante il periodo della liberazione e divenuto poi un famoso scrittore. Il regista Francesco Patierno, avvalendosi di filmati d'epoca (Istituto Luce Cinecittà, National Archives and Records Administration, Imperial War Museum, Getty Images), fa rivivere l'atmosfera di una Napoli distrutta e piegata dalla guerra.A seguire, alle ore 21.00, presso la chiesa di San Pietro e Paolo di Monopoli, appuntamento con Sudestival in food. Percorso Enogastronomico nella Terra di Puglia, con l’incontro dedicato al Salento con esposizione e degustazione di prodotti agroalimentari e il laboratorio didattico “Cotture col vincotto”.