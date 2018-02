PREMIO FAUSTO ROSSANO IV - I finalisti

Premio Fausto Rossano



24/02/2018, 10:37

Annunciati i finalisti della IV edizione delche si svolgerà a Napoli dal 27 febbraio al'1 marzo 2018.Eat me (50’, Italia, 2017) di Ruben Lagattolla e Filippo BiagiantiJe so’ pazzo (70’, Italia, 2017) di Andrea CanovaMy Nature (76’, Italia, 2016) di Gianluca Loffredo e Massimiliano FerrainaAugusto (11’, Italia, 2017) di Giovanni BellottiGovi (5’, India, 2017) di Rohan A.M.Gray Umbrella (9’, Iran, 2017) di Mohammad PoustindouzIl sapore del sale (20’, Italia, 2016) di Nour GharbiLa giornata (12’, Italia, 2017) di Pippo MezzapesaLettere a mia figlia (12’, Italia, 2016) di Giuseppe Alessio NuzzoLimit (7’, Iran, 2017) di Javad DaraeiLlegar (4’, Spagna, 2017) di Hermanos PradaOn the spectrum (11’, Irlanda, 2016) di Gerard MckenziePeggie (10’, USA/Italia, 2017) di Rosario CapozzoloPiccolo mondo (6’, Italia/Colombia/Cuba) di Alessandro FocaretaTantalum (5’, Germania, 2017) di Richard VoelkelThe inner inside (15’, Ungheria, 2017) di Dániel ReichUrban Glitch (15’, Italia, 2017) di Davide TartagliaAssetto di volo (41’, Italia, 2016) di Giulio VenierClose to you (17’, Italia, 2015) di Manuel Buttus, Marco Londero, Matteo Bellotto, Giulio VenierIl suono dell’ombra (20’, Italia, 2017) di Costanza La BrunaLa vita non sa di nomi (64’, Italia, 2017) di Andreina Garella e Giovanna Poldi AllaiMutismo selettivo (2’, Italia, 2017) di Fabio PannettoRebibbia - liberi di ricominciare (30’, Italia, 2017) di Amedeo Staiano e Guglielmo MantineoY. (20’, Italia, 2017) di Gabriele Nugara