MY FRENCH FILM FESTIVAL 8 - I vincitori

Una scena di "Un Matrimonio" di Stephan Streker



20/02/2018, 07:46

L'8 edizione di MyFrenchFilmFestival si appena conclusa. Gli ultimi parigini di Ham e kou vince il Premio della Giuria dei Cineasti. Con pi di 10 milioni di visualizzazioni, il festival registra un nuovo record.Il festival registra un record per il 3 anno consecutivoCon pi di 10 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo contro i 6,7 milioni nel 2017, il festival raggiunge un nuovo record!I 5 paesi che hanno registrato il maggior numero di visualizzazioni sulla piattaforma MyFrenchFilmFestival.com sono (nell'ordine) :MessicoBrasileArgentinaPoloniaRussiaA titolo informativo, MyFrenchFilmFestival era visibile su oltre 50 rinomate piattaforme partner : le piattaforme mondiali iTunes (in 91 territori), Google Play, Amazon Instant Video, Dailymotion, YouTube, Facebook, Windows, Sony, MUBI, Pantaflix e ancora FilmDoo, ma anche CableTV VOD (Corea del Sud), Jia Screen (Cina), Filmin (Spagna, Portogallo, Messico), Curzon Home Cinema (Regno Unito), MyMovies e IndieFilmChannel (Italia), Movistar+ (Spagna), TriArt (Svezia), Proximus et UniversCin (Belgio), VOD.lu e Post Telecom (Lussemburgo), TV5 Monde Cinema on Demand, inDEMAND, Vubiquity, Vudu, FestPicks, Filmatique, FilmFestivalFlix e Le CiNMa Club (Stati Uniti), Orange (Romania e Costa d'Avorio), ivi e Megogo (Russia, CEI), Qubit.tv (America Latina), Cinepolis Klic e Morelia (Messico), ONET.pl e TVP VoD (Polonia), Aoyama, Videx, Digital Screen, Uplink Cloud, VideoMarket, Precine e Gyao (Giappone)...I vincitori sono stati premiati questo lunedi 19 febbraio 2018 a Parigi in occasione di una cerimonia presso il Secrtariat d'tat au Numrique alla presenza del Primo Ministro, incaricato del Digitale Mounir MahjoubiIsabelle Giordano (direttrice generale di UniFrance) ha assegnato i seguenti Premi:Il Premio della Giuria dei CineastiLa Giuria dei Cineasti, presieduta da Paolo Sorrentino e composta da Nabil Ayouch, Kim Chapiron, Julia Ducournau e Brillante Mendoza ricompensa il film :Gli ultimi parigini, di Ham e kouIl film vince una dotazione di 15 000 euro (5 000 per i registi, 5 000 per il produttore e 5 000 per l'esportatore).Per la seconda volta dalla creazione del festival, la Giuria ha scelto di premiare un secondo film attribuendogli una Menzione Speciale per premiare la proposta artistica dei suoi registi :Willy I, di Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle Gautier, Hugo P. ThomasI Premi della Stampa InternazionaleLa Giuria della Stampa Internazionale composta da Fabio Ferzetti, Sabine Mann, Fernando Ganzo, Finn Halligan, Yana Labushkina ha deciso di premiare i seguenti film:Un matrimonio, di Stephan Streker (lungometraggio presentato in partenariato con Wallonie-Bruxelles Images (WBI))Death, Dad & Son, cortometraggio di Winshluss e Denis WalgenwitzIl Premio Lacoste del PubblicoIl pubblico di MyFrenchFilmFestival quest'anno ha votato in massa. Con pi di 50 000 voti, ha scelto di premiare:Un matrimonio, di Stephan Streker (lungometraggio presentato in partenariato con Wallonie-Bruxelles Images (WBI))Death, Dad & Son, cortometraggio di Winshluss e Denis WalgenwitzI film premiati saranno diffusi a bordo degli aerei Air France per una durata di 6 mesi, a partire dall'estate.Anche quest'anno degli eventi federatori in tutto il mondoOltre alla piattaforma MyFrenchFilmFestival.com e alle sue piattaforme partner, il festival ha offerto al pubblico l'occasione, in molti luoghi in giro per il mondo, di riunirsi fisicamente per godere collettivamente del meglio del giovane cinema francese e francofono!Proiezioni di cortometraggi della selezione sono state organizzate a Parigi all'Atelier Renault sulla pi bella avenue del mondo: gli Champs-lyses. E' stata l'occasione, per i registi francesi, di intrattenersi con il loro pubblico e di condividere un momento di convivialit in questo luogo emblematico parigino.Morgane Polanski , tra gli altri, venuta a presentare in anteprima il suo secondo cortometraggio La carezza.Grazie al partenariato stabilito con l'AEFE, delle proiezioni hanno avuto luogo anche in una ventina di istituti scolastici in tutto il mondo come a Tokyo, Los Angeles, Varsavia o ancora Dubai. Inoltre, grazie all'appoggio della rete degli Istituti francesi, il film della selezione sono stati diffusi sul grande schermo in Russia, in COlombia, in Brasile, in Egitto e in Italia.Diverse migliaia di persone hanno anche partecipato al concorso di MyFrenchFilmFestival su Facebook. Come premio, un viaggio a Parigi e 5 notti all'Hotel Scribe, valido per 2 persone grazie al sostegno di Air France e dell'Htel Scribe.Altra novit di quest'anno, la playlist du festival e la playlist du Jury, redatta in collaborazione con il Bureau Export, sono sempre disponibili su molti canali di diffusione.