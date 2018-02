TOO SHORT TO WAIT - Il programma di domenica 11 febbraio

10/02/2018, 21:17

Si chiude domenica 11 febbraio la cinque giorni di, che anticipa il gLocal Film Festival (7-11 marzo, Cinema Massimo) con i 137 cortometraggi piemontesi iscritti alle sezioni Spazio Piemonte e Torino Factory.Alla Sala Il Movie (Via Cagliari 40/e) della Film Commission Torino Piemonte ancora 4 fasce di proiezione: il primo blocco pomeridiano dal nomealle 15.30: protagonisti i pi giovani con le loro storie che traggono ispirazione dalla letteratura, come perdi Giulia Sorcio, corto ispirato al mito greco odi Paolo Cravero, rivisitazione dell'omonimo dramma e dalla realt di ogni giorno come perdi Giovanni Scarpa dedicato al tema del bullismo.Si continua alle 17.30 con DRAMA, in cui i temi sono quanto mai una fotografia della societ attuale.di Valerio Orlando ci racconta di chi sogna una vita normale, ma costretto a lasciare il proprio paese a causa della guerra edi Federico Gasca e Federico Silvano descrive un mondo diviso da muri.Alle 19.30, seconda tranche dei corti in concorso per il progetto TORINO FACTORY, che nella giornata di sabato ha fatto il suo debutto. 20 corti (sui 43 totali ricevuti) eterogenei che vanno dalle suggestioni letterarie di Guido Gozzano indi Francesca Cottafavi ai fantascientificidi Simone Coppola, Simone Lizza e Francesco Ubertalli edi Andrea Perazzolo e Pietro Turiano o ancora alle visioni introspettive didi Emanuele Marini edi Anna Bossi.Ultimo appuntamento questa sera alle 21.30 per, realizzato in collaborazione con il CNC Centro Nazionale del Cortometraggio. La Breve masterclass finale affidata a Irene Dionisio, giovane regista e direttrice di Lovers Film Festival. La Dionisio presenter al pubblico tre suoi lavori:(2011),(2014) realizzato durante i suoi viaggi di ricerca nel sud della Tunisia, a Zarzis, luogo chiave dellemigrazione tunisina pre e post Rivoluzione del Gelsomino e(2017) corto che fa parte del progetto Dress Like a Miracle.A seguire Drama con 2 corti realizzati durante 100 Ore Torino, quest'anno dedicato al tema dell'onirico,di Sharif Meghdoud edi Enza Lasalandra e opere che, come perdi Alessandro Stevanon edi Giacomo Sebastiani, intercettano drammi quotidiani come nel primo la difficolt del piccolo Federico a confrontarsi con partenti e amici e, nel secondo, l'attesa dell'esito di un colloquio all'estero.Questa edizione di TOO SHORT TO WAIT ha portato sul grande schermo 137 opere brevi e tra queste saranno le 5 pi votate dal pubblico e le 15 selezionate da Chiara Pellegrini e Roberta Pozza (curatrici di Spazio Piemonte) a comporre la rosa delle 20 che accederanno alla fase finale del 17 gLocal Film Festival (7-11 marzo) gareggiando per i premi del concorso Spazio Piemonte. Per Torino Factory saranno 8 video selezionati da Daniele Gaglianone a far parte del programma del Festival.In palio per Spazio Piemonte il Premio Tort Miglior Cortometraggio (1.500 ), Premio ODS - Miglior Attore, Premio ODS - Miglior Attrice e Miglior Corto d'Animazione assegnati dalla giuria presieduta dallattore Flavio Bucci (a cui il gLocal Film Festival dedica lomaggio 2018), Carla Signoris (attrice), Francesco Ghiaccio (regista), Mirna Muscas (Skepto Film Festival) e Stefano Di Polito (regista).I finalisti potranno gareggiare anche per i premi assegnati dalle giurie speciali partner del festival: Premio Machiavelli Music - Miglior Colonna Sonora, Premio Cinemaitaliano.Info - Miglior Corto Documentario, Premio Scuola Holden - Miglior Sceneggiatura assegnato dal Primo Anno di Filmaking del Biennio in Storytelling & Performing Arts della Scuola Holden e il Premio del Pubblico.