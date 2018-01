SARA' UN MONDO MIGLIORE - Al cinema dal 25 gennaio

SarÓ un Mondo Migliore



05/01/2018, 18:35

Il Comitato Film e Spettacoli e Cinema Hobby Puglia, comunicano l'uscita ufficiale del film "", regia di. La prima proiezione ufficiale Ŕ prevista per Giovedý 25 Gennaio ore 19:30 e 21:30, con replica il giorno dopo, Venerdý 26 Gennaio ore 19:30 e 21:30, al Cine Teatro Monticello di Grottaglie.Per realizzare questo lavoro ci son voluti circa cinque mesi. Girato a Alberobello, Grottaglie, Ostuni, Lecce, Taranto, Martina Franca e Matera. E' una storia inventata, riguarda una tipica famiglia di Puglia, molto numerosa, alle prese con il lavoro che manca. Gli attori principali sono(grottagliese), che in passato ha avuto un ruolo nel film "", mentre(martinese), ha avuto moltissimi ruoli in diversi film, come l'ultimo di Checco Zalone che interpretava il ferroviere. Meuli e Cometa creano una nuova coppia comica, voluta fortemente dai registi. Interpretano due fratellastri che ne combinano di tutti i colori, un p˛ imbroglioni e sulla bocca del paese. E' un film commedia brillante molto allegra e divertente, adatta a qualsiasi etÓ.Oltre a Meuli e Cometa figurano, reduce dall'ultima trasmissione di Gerry "", poi c'Ŕ la bellache balla nelle palestre e balere,. Un cast molto affiatato, dove ogni personaggio rende il film allegro. Si noteranno le bellezze della Puglia, paesaggi, trulli e ulivi. Pellicola che dura 84 minuti, rientra tra i film di cinema indipendente, sostenuto dal blog Apulia Cinema.La presentazione ufficiale con proiezione si svolgerÓ Giovedý 25 Gennaio ore 19:30.