SARDEGNA FILM COMMISSION - Pubblicati i bandi Sardegna Ospitalità, Filming Cagliari e Filming Olbia

30/12/2017, 18:50

Ladella Regione Autonoma della Sardegna è lieta di annunciare l’apertura dello sportello per i fondi cash rebate selettivi:Lo scopo dell’azione è quello di attrarre investimenti nel settore dell’audiovisivo, aprendo il territorio isolano al sistema produttivo cinematografico ed audiovisivo, garantendo in Sardegna generalizzate ricadute di investimento, di opportunità occupazionali e prodotti competitivi.Si rivolge a produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di: Lungometraggio di finzione e animazione; Film TV / Web di finzione e animazione; Serie TV / Web di finzione e animazione; Format TV; Documentari / Docufiction / Serie TV / Web Doc.Il contributo a fondo perduto copre i costi sostenuti sul territorio isolano durante la sola lavorazione del progetto audiovisivo e relativi ad alloggio, vitto e trasporti da/per la regione, trasporti interni alla regione.Filming Cagliari è un bando rivolto alle produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di Fiction Televisiva e Lungometraggio Cinematografico. Il finanziamento diretto è inteso per coprire i costi e le spese, relativi ai progetti ammissibili, sostenuti direttamente dal produttore beneficiario esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Cagliari.Il bando è frutto della collaborazione tra il Comune di Cagliari e la Fondazione Sardegna Film Commission.Parte quest’anno Filming Olbia, il nuovo fondo della Sardegna Film Commission rivolto alle produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di Fiction Televisiva e Lungometraggio Cinematografico realizzati nel territorio del Comune di Olbia.Il bando è frutto della collaborazione tra il Comune di Olbia e la Fondazione Sardegna Film Commission.Per presentare la domanda via PEC (e consegnare contestualmente la rendicontazione dei progetti girati nel 2017) c'è tempo fino al 31 Gennaio 2018.I documenti dei bandi sono consultabili sul sito della Fondazione nella sezione “Incentivi”.