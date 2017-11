TFF 35 - "Vento di Soave" in concorso in Italiana.Doc il 26 novembre

Una scena di "Vento di Soave"



16/11/2017, 17:19

Tre storie di ostinata ma contraddittoria opposizione al gigante industriale, raccontano il conflitto tra le narrazioni del progresso e i danni sociosanitari in un territorio a vocazione agricola. I giganti in questione sono le Centrali della zona industriale brindisina: il petrolchimico Eni e la centrale a carbone Enel, situata a Cerano. A osservarli da vicino, e per la prima volta anche da dentro, è il 38enne regista e sociologo pugliese, nel suo documentario “” (2017, durata 75 min.). Il film è in concorso al 35° Torino Film Festival nella sezione “” e, domenica 26 novembre 2017 alle 20.15, sarà proiettato in anteprima."– commenta, assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia - "".Il film, infatti, è stato realizzato da una troupe interamente pugliese: nato da un’idea e dalla collaborazione con il giornalista Stefano Martella, è stato scritto insieme allo sceneggiatore Francesco Lefons, sonorizzato da Gianluigi Gallo e montato da Cristian Sabatelli." – precisa il regista Punzi -, "".Prodotto dalla Fluid Produzioni die dal collettivo cinematografico Muud Film (di Mattia Soranzo, Mattia Epifani e Corrado Punzi), “” ha ottenuto i finanziamenti del Regional Film Fund di Apulia Film Commission. Il film è stato realizzato anche grazie al contributo di: Asl Brindisi, Arci Lecce, Unione dei Comuni di Andrano, Diso e Spongano, Comune di Trepuzzi.