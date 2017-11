IQBAL - In prima serata su Rai3 il 17 novembre

Una scena di "Iqbal: Bambini senza Paura"



In occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre 2017, Rai3 trasmetterà in prima serata domani venerdì 17 novembre alle 21.15 "" (Italia-Francia, 2015), di Michel Fuzellier e Babak Payami.Iqbal è sveglio, generoso, con un innato senso di giustizia. Suo fratello è gravemente malato e così lui decide di scappare per trovare i soldi necessari a curarlo. Finisce però nelle mani di uno schiavista che lo costringe a lavorare nella sua fabbrica di tappeti insieme ad altri bambini. Con coraggio e intraprendenza Iqbal pianifica la fuga e assieme ai suoi amici riconquista infanzia e libertà.Uno dei più importanti registi nel campo dell'animazione come Michel Fuzellier e un autore e produttore iraniano di valore come Babak Payami hanno unito le loro forze per portare sullo schermo la vicenda reale di Iqbal Masih - giovanissimo pakistano divenuto il simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile in ogni parte del mondo - in una pellicola che affronta temi importanti ad altezza di sguardo di bambino. Se il tema di fondo è quello dello sfruttamento del lavoro minorile in condizioni di schiavitù, entrano in gioco anche l'emigrazione e la corruzione. Il film è sostenuto e promosso da UNICEF Italia.