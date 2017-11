ULTRAREAL WORLD - Torna a Milano la prima sala VR d’Italia

Una scena di "Gomorra VR - We Own the Streets"



Il 17, 18 e 19 novembre torna, il progetto di Milano Film Festival e BASE Milano che, in collaborazione con Fastweb Digital Academy e grazie ai visori Samsung Gear VR, lancia la prima sala VR d’Italia.Dopo aver inaugurato al Festival con una programmazione che ha spaziato dall’animazione al videogame, dal documentario alla narrativa, in occasione di BookCity, Ultrareal World propone un programma che apre un dialogo con la letteratura.Da Jungle Book – King Louie, tratto dall’omonimo romanzo di Rudyard Kipling e prodotto per la Walt Disney da Joe Farell (già candidato agli oscar per gli effetti speciali di Hereafter di Clint Eastwood) a Sea Prayer, il film prodotto dal Guardian in collaborazione con UNHCR scritto e narrato da Khaled Hosseini, autore di bestseller come Il Cacciatore di Aquiloni e Mille Splendidi Soli, il programma scava nelle connessioni tra la realtà virtuale e l’universo letterario. Tra i titoli anche GOMORRA VR - WE OWN THE STREET, la produzione originale realizzata da Sky Italia, Sky UK e Think Cattleya - unico titolo italiano in concorso alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia nella sezione “Venice Virtual Reality” - è il trait d’union tra la seconda e la terza stagione di Gomorra – La serie.Oltre al focus sulla letteratura, in programma anche un’immersione nel campo della fantascienza e del sogno. Tra i titoli, Melita, il capolavoro dell’animazione narrativa prodotto da Lighthouse Picture e Jet Lag, una danza d’amore scritta e diretta dall’artista francese Pierre Friquet.Si aggiunge al programma un appuntamento speciale dedicato al pubblico di BookCity, la proiezione di Lincoln in The Bardo, il film tratto dall’omonimo best seller di George Saunders diretto da Graham Sack per il The New York Times.BASE Milano - SPAZIO D, prezzo € 6.00Jungle Book – King Louie / Joe Farrel / USA / 2017/ 2′Melita / Nicolás Alcalá / Spagna, USA / 2017 / 24′Venerdì 17 novembre h 17:00Sabato 18 novembre h 10:30, 15:30, 19:30Domenica 19 novembre h 11:30, 15:30, 20:30BASE Milano - SPAZIO D, prezzo € 6.00Sea Prayer / Khaled Hosseini / UK / 2017 / 7’Bashir’s Dream / Angel Manuel Soto / USA / 2017 / 5′Dreams of Blue / Valentina Poggiarin / Italia / 2017 / 12′Venerdì 17 novembre h 18:00Sabato 18 novembre h 11:30, 16:30, 20:30Domenica 19 novembre h 12:30, 16:30, 21:30BASE Milano - SPAZIO D, prezzo € 6.00GOMORRA VR - WE OWN THE STREET / Enrico Rosati / Italia / 2017 / 14’Jet Lag / Pierre Friquet / Francia / 2017 / 9′The Argos File / Khaled Hosseini / USA / 2017 / 4′Venerdì 17 novembre h 19:00Sabato 18 novembre h 14:30, 18:30Domenica 19 novembre h 10:30, 14:30, 19:30Proiezione speciale per il pubblico di BookCityBASE Milano - SPAZIO D, ingresso gratuitoLincoln in the Bardo / Graham Sack / USA / 2017 / 10′Venerdì 17 novembre h 20:00Sabato 18 novembre h 17:30Domenica 19 novembre h 17:30