OH, VITA! MAKING AN ALBUM - Al cinema il 10 dicembre

16/11/2017, 15:15

Il 10 dicembre 2017 in 45 multisala del Circuito UCI Cinemas in tutta italia sarà il "Jova Day" , con la proiezione di "", il docufilm che racconta tutte le fasi della nascita del progetto del nuovo disco di Lorenzo Jovanotti. Grazie alla collaborazione con UCI Cinemas, le proiezioni si svolgeranno durante tutta la giornata del 10 dicembre con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria a partire dal 16 novembre attraverso il sitohttp://jovaday.ucicinemas.itRealizzato datra la Toscana e la California, “” mostra il lavoro di realizzazione di "" il nuovo album di Lorenzo prodotto da Rick Rubin, il leggendario produttore che per la prima volta ha scelto di collaborare con un artista che non canta in inglese.L’attesa, la nascita dello studio di registrazione italiano, il processo di messa a fuoco delle canzoni, la vita in studio, la concentrazione, la ricerca, i momenti di cazzeggio e le canzoni nell'attimo in cui prendono forma, sono il centro di questo appassionante racconto che documenta una vera “avventura” di vita e musica.” è prodotto da Soleluna / Jova TV in collaborazione con Universal.Mediapartner del film sono Radio Italia Solomusicaitaliana, Vh1 e Spike Tv.