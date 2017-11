CASTELLINARIA 2017 - Buon compleanno Castellinaria!

16/11/2017, 12:55

Augusto Orsi



compie 30 anni. L’edizione del 30. Anniversario inizia questo sabato, 18 novembre, e si conclude sabato 25 novembre.Nato nel 1988, da un’idea di, e in un certo senso estensione della neonata rassegna locarnese “Arrivano i film”, la rassegna bellinzonese ha cambiato denominazione una ventina di anni fa da Film Festival a Castellinaria e si è trasferita all’Espocentro che ancora oggi ne è la sede divenendo un vero Palacinema “temporaneo”. Se la denominazione cambiò, lo spirito giovanile, la curiosità e la voglia di fare scoprire ai giovani il cinema sotto tutte le sue forme sono restati. Oggiè conosciuto in Ticino, ma anche in Svizzera come l’unica manifestazione interamente dedicata ai giovani. Si può affermare che la rassegna bellinzonese ha contribuito a far nascere la passione per il cinema a centinaia di giovani ticinesi e continua a farlo grazie anche al privilegiato e continuo rapporto con diversi ordini scolastici.Per i suoi 30 anni oltre ad un variegato programma cinematografico e mostre offre agli spettatori e spettatrici che gli sono coetanei lo sconto di 3 franchi per le proiezioni che si svolgono dal 18 al 25 novembre. La simpatica iniziativa sintetizza in un certo senso lo spirito della manifestazione nata per i giovani e che ancora oggi a 30 anni di distanza si dedica esclusivamente a loro.Per l’anniversario del trentennale non vi saranno “autocelebrazioni” ma avvenimenti, momenti di cinema in mostra, “sfizi cinefili”, come è stato sottolineato dal presidente Gino Buscaglia e dal direttore artistico Giancarlo Zappoli. Primo momento: “30 anni molto animati” che ripercorre il rapporto del festival col cinema d’animazione di qualità. Filo conduttore della mostra il personaggio di Stripy creato daper la sigla della famosa trasmissione della RSI “Scacciapensieri”. A Stripy si affiancano le creazioni che hanno generato le immagini dell’ormai famosto mondialmente “” di Claude Barras. Secondo momento la serata evento del 22 novembre dedicata a Lucio Dalla a cinque anni dalla morte con un concerto e la prima internazionale della docufiction “Caro Lucio ti scrivo” di Riccardo Marchesini. Nelle ricorrenze d’animazione si inserisce un amico di vecchia data del Festival che quest’anno ne è anche la mascotte: l’attore e regista Maurizio Nichetti che sabato 18 novembre presenterà il suo libro: “Autobiografia involontaria”. A Nichetti seguirà alle 17.30 l’attesa animazione Gatta Cenerentola di Alessandro Rak e Ivan Cappiello.Se la scoperta e riscoperta della “macchina del cinema” occupa una parte considerevole nell’edizione del trentennale, i film restano però lo “zoccolo duro” del Festival e i momenti di sogno. Seguendo la prassi abituale l’edizione si articola in due concorsi secondo l’età: quello 6-15 e quello 16-20. I film in competizione sono valutati da diverse giurie di adolescenti che emettono un ponderato e apprezzato verdetto. L’inaugurazione serale del 18 novembre è affidata a “” di Rachid Ami (Francia 2017).È la storia di Arnold, studente di origini centroafricana, dotato per il violino, che riesce ad integrarsi con l’aiuto del musicista Simon che dirige un gruppo di studenti di scuola media inferiore parigina, in condizioni socio ambientali non facili.