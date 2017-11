TFF 35 - I film di Rai Cinema

Rai cinema



partecipa alcon undici titoli, tra film e documentari, che ha contribuito a produrre.In particolare, con un film e un documentario in- "" di Andrea Tagliaferri - L’opera prima di questo regista, già assistente alla regia di Matteo Garrone qui in veste di produttore, si concentra su una storia di amore e vendetta portata all’estremo.- "" di Jacopo Quadri, documentario – Il lavoro, la terra, le stagioni, il tempo, la solitudine, le regole della campagna: il mondo visto da un piccolo podere.Sette film e due documentari nella sezione- "" di Elisabetta Sgarbi, documentario – La Slovenia vista e raccontata con le parole e gli occhi di Paolo Rumiz, del poeta Alojz Rebula, e i ricordi di Claudio -Magris." di Francesca Comencini – Storia di disordine amoroso e di dolore raccontata con gioia e allegria dalla regista autrice anche del romanzo omonimo.- "" di Pasquale Scimeca – Un film sull’Africa, per cercare di capire quello che succede prima delle fughe disperate sui barconi.- "" di Davide Ferrario, documentario – Cento anni dalla disfatta di Caporetto. Da questo anniversario un saggio storico costruito con testimonianze, voci, biografie, documenti visivi.- "" di Carlo Mazzacurati – Il primo film di Carlo Mazzacurati, a metà tra la commedia e il noir, che anticipa i paesaggi e i toni dei suoi film successivi. Un omaggio a un bellissimo esordio.- "" di Sydney Sibilia – Il terzo e ultimo capitolo della saga sulla banda dei ricercatori che si riunisce per l’ultima volta per affrontare il più cattivo di sempre.- "" di Paola Randi - Un film di fantascienza, con una famiglia al centro, in cui si mescolano fantasmi, desideri e affetti familiari.- "" di Riccardo Jacopino – Un esempio di cinema civile. Al centro uno spregiudicato quarantenne che vive garantendo l’assegnazione delle aste alla malavita, mandando in rovina cooperative e piccoli imprenditori.Un titolo nella sezione- "" di Sebastiano Mauri – Una commedia fantastica e surreale – tratta dall’omonimo spettacolo teatrale – per confrontarsi con il tema attuale dell’identità, attraverso un’estetica sfarzosa e sorprendente.