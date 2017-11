EFA 2017 - La giuria svela i primi vincitori

14/11/2017, 14:55

L'ha reso noti i primi nomi di coloro che saranno premiati nel corso della 30ma edizione degli European Film Awards. Una speciale Giuria composta da sette membri si è riunita a Berlino e, sulla base della lista di Selezione degli Efa e degli ulteriori film ammessi, ha decretato i vincitori per le categorie Direzione della Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Acconciatura & Trucco, Musica, Sound Design.I membri della Giuria sono:Samir Fočo, sound designer, Bosnia ErzegovinaRaf Keunen, compositore, BelgioMelanie Ann Oliver, montatatrice, Regno UnitoVassilia Rozana, costumista, GreciaSusana Sanchez, acconciatrice e truccatrice, SpagnaŁukasz Żal, direttore della fotografia, PoloniaTonino Zera, scenografo, ItaliaQuesti i premiati:Michail Krichman per LOVELESSL'occhio impassibile di Michail Krichman ci guida attraverso l'universo oscuro del film, costruendo un'intensa sensazione di malessere. La macchina da presa trasmette una sensazione di tenebra, vacuità e tristezza. La scelta di ciò che va mostrato e di ciò che invece deve restare nell'ombra, dà a ogni movimento di macchina un peso enorme, ogni inquadratura è attentamente costruita. L’utilizzo ascetico e molto ponderato del mezzo cinematografici provoca un inspiegabile senso d'ansia, un impercettibile tremore interno.Robin Campillo per 120 BATTITI AL MINUTOFin da subito il montaggio di Robin Campillo sottolinea perfettamente la personale e disperata urgenza degli attivisti di ACT UP e delle loro manifestazioni. Che sia in una casa farmaceutica o a in un'assemblea, il montaggio scandisce il ritmo e contribuisce all'urgenza del film in perfetta armonia con le inquadrature e la storia.Josefin Åsberg per THE SQUARECon grande sensibilità artistica la costruzione della scena in THE SQUARE arricchisce il film creando un mondo al limite del surreale. In questo modo integra e interagisce con la storia senza mai dominarla. Questa è la grande qualità artistica di Josefin Åsberg.Katarzyna Lewińska per SPOORLa semplicità e la nitidezza dei costumi arricchisce le immagini e sottolinea il messaggio sostanziale del film. Lo scontro tra elemento umano e ambiente naturale si riflette nell'aspetto, nei colori e nella foggia dei costumi contribuendo contemporaneamente alla personalità dei personaggi e dando loro vita. Costituiscono una parte integrante della narrazione e insieme agli altri elementi visivi creano una potente esperienza dal punto di vista della visione.Leendert van Nimwegen per BRIMSTONEIn BRIMSTONE, Leendert van Nimwegen, attraverso il trucco e l'acconciatura sostiene i personaggi e la loro evoluzione nel corso del film, dal giocoso e colorato al misurato e sinistro, al buono, al cattivo, al giovane, il vecchio. A definire i personaggi e a renderli reali è una perfetta combinazione tra trucco e acconciatura, realizzati in maniera straordinaria.Evgueni & Sacha Galperine per LOVELESSLa musica cupa, inquietante e minacciosa intensifica l'esperienza della visione. Scritta magnificamente, con un uso intelligente degli effetti pianistici, la colonna sonora funziona come un ulteriore personaggio che va ad aggiungersi alla sfortunata famiglia. Dall'inizio alla fine la musica seduce con una tensione sotterranea, verità nascoste e bugie e guida lo spettatore attraverso la storia senza essere però troppo apertamente presente.Oriol Tarragó per A MONSTER CALLSIl sound design di A MONSTER CALL è un esempio del potere dell'immaginazione. Da un punto di vista del suono ci porta in un mondo completamente nuovo, sconosciuto e provoca esattamente quello che il regista vuole che gli spettatori provino davanti al susseguirsi delle immagini sullo schermo: crea una sensazione di disagio, di malessere, di oscurità… in un perfetto amalgama tra suono e immagini.I premiati saranno ospiti della 30ma edizione degliil 9 Dicembre a Berlino.