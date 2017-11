TFF 35 - "Pagine Nascoste" fuori concorso in TFFdoc

Una scena di "Pagine Nascoste"



14/11/2017, 14:50

​Arriva al 35.il nuovo film documentario di, direttrice della fotografia di spessore del cinema italiano, e autrice di cinema del reale. Presentato Fuori Concorso in, Pagine nascoste prende le mosse dal nuovo romanzo di, "", edito nel 2017 da Rizzoli. Una delle voci più forti e originali della nostra narrativa, per un libro che da poco dato alle stampe sta confermando il talento della sua autrice, con la forza della sua storia. Quella di un padre, un personaggio d’invenzione chiamato Attilio Profeti, anziano, rispettabile, pacifico, amato; ma che si scopre avere un passato nascosto e ora indagato dalla figlia Ilaria nel regime fascista, nella guerra coloniale, nelle teorie razziste sulla superiorità ariana. Un segreto che riporta i lettori a un baratro rimosso della nostra storia, e ai suoi riflessi oscuri nell’Italia del 2017 in Italia.Il film di Varani non si adatta al libro, che è un puro racconto di finzione. Ma alla vera storia di Francesca Melandri. Che durante la scrittura del libro ha fatto, analogamente al personaggio di Ilaria, una scoperta sul proprio padre, su chi è stato davvero durante la dittatura, di quanto a lungo e con quale convinzione vi ha aderito. Di quanto gli sia stata addosso la camicia nera che ritrova nelle foto che lo ritraggono, diversamente da quanto lei credeva.Il film diventa così un viaggio ricchissimo di direzioni: verso un passato personale; un viaggio nelle biblioteche alla ricerca di documenti, e un viaggio in Etiopia alla scoperta dell’altra faccia della Storia. Un viaggio intimo; e un viaggio in Italia alla scoperta del nostro razzismo di oggi, tra propagande che ricordano paurosamente quelle degli anni ’30. Tra montagne africane dove si visse la resistenza ai massacri italiani, e a Filettino, dove un monumento celebra la resistenza di oscure storie. Con brani del romanzo interpretati da Valentina Carnelutti, un riuso emozionante dei filmati degli Archivi del Luce e dell’Aamod, di articoli di stampa e immagini d’epoca.E in tutto questo, un racconto delicato, fatto di comprensione. E su come la creatività, l’immaginazione – di un libro, di un film – ci possano aiutare a riconoscerci, e ad accettare l’altro." è prodotto da Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, B&B Film, in associazione con Istituto Luce Cinecittà