NOIR IN FESTIVAL - Otto film finalisti per il nuovo premio Caligari

Al nuovo concorso di IULM eper il cinema italiano, ideato dacon la collaborazione die il sostegno di Anteo Palazzo del Cinema, concorrono otto film finalisti scelti a insindacabile giudizio da Gianni Canova e Giorgio Gosetti fra i noir di produzione italiana usciti in sala nel corso dell’anno solare 2017.Gli otto film finalisti verranno proiettati fra il 3 e il 6 dicembre 2017 a Milano nell’Auditorium IULM in via Carlo Bo 7, con introduzione o del regista e/o di alcuni membri del cast.A scegliere il vincitore sarà una giuria popolare di giovani studenti e di appassionati, guidata da un Presidente affiancato da due critici cinematografici.Dopo una discussione collettiva al termine di ogni proiezione, i membri della giuria potranno esercitare il proprio diritto di voto deponendo la scheda con il loro giudizio nell’urna appositamente predisposta. La graduatoria finale indicherà il vincitore. In caso di parità, il voto del Presidente sarà determinante.Il risultato finale verrà annunciato nella serata del 6 dicembre ad Anteo Palazzo del Cinema a Milano nel corso della serata del Festival. La consegna del premio avverrà al Teatro Sociale di Como la sera del 9 dicembre insieme agli altri premi del cinema 2017 e in occasione di un omaggio a Claudio Caligari a cui il Premio viene dedicato.I titoli finalisti di quest’anno sono:- "" dei Manetti Bros.- "" di Toni D’Angelo- "" di Andrea De Sica- "" di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone- "" di Ivan Silvestrini- "" di Maccio Capatonda- "" di Donato Carrisi- "" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza”, dice, “”.”, sottolinea”.Per iscriversi gratuitamente alla giuria è necessario essere maggiorenni e inviare, entro la mezzanotte di venerdì 30 novembre 2017, una mail a [email protected] con specificato nome, cognome, mail di riferimento e categoria di appartenenza del giurato tra le seguenti tre: 01 - Studente universitario IULM, 02 - Studente di altre scuole/università, 03 – cittadini appassionati di cinema.I votanti della giuria popolare potranno partecipare ale ricevere una tessera omaggio che varrà 10 ingressi gratuiti al Cinema Palazzo Anteo nel 2018. Il regolamento è consultabile nella sezione “Bandi” del sito www.noirfest.com