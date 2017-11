FESTIVAL DI CINEMA AFRICANO 37 - I vincitori

Festival di Cinema Africano Verona



13/11/2017, 08:26

Quest’anno, a differenza degli anni scorsi, a decidere il miglior lungometraggio del Premio Panoramafrica e il miglior corto della sezione Africa Short (cortometraggi) è stato il pubblico in sala. Pubblico che ha molto apprezzato i film scelti dalla Direzione artistica per questa edizione. La riprova del gradimento è arrivata dalle valutazioni espresse nelle schede voto che hanno oscillato tra gli 8 e i 10!Ai due premi del pubblico si affiancano i tre delle Giurie giovani, decisi dalle ragazze e ragazzi dello Spazio Scuole del Liceo delle scienze umane Carlo Montanari, dagli studenti che hanno visto nelle sale e nelle scuole i film, e da quelli dell’Università degli Studi di Verona e dagli studenti universitari. Ai quali si aggiunge il riconoscimento assegnato dalla Giuria speciale del Premio Al di là del muro, formata da un gruppo di carcerati della Casa circondariale di Montorio.Tra i nove film scelti come migliori (se si tiene conto anche delle menzioni speciali) sono rappresentati otto paesi africani diversi: Ruanda, Burkina Faso, Egitto, Algeria, Ciad, Sudafrica, Senegal e Tunisia. Questo a comprovare come le Afriche hanno dato mostra di sé al pubblico, colpendolo sotto diversi punti di vista. I film vincitori dunque sono:MIGLIOR FILM DELLA SEZIONE AFRICA SHORT scelto dal pubblico in sala è A PLACE FOR MYSELF (Ruanda)MIGLIOR FILM DELLA SEZIONE PANORAMAFRICA è invece la storia raccontata da WALLAY (Burkina Faso)GIURIA SPAZIO SCUOLE (LICEO DELLE SCIENZE UMANE CARLO MONTANARI), che ha visto tutti i lungometraggi, ha scelto il film A DAY FOR WOMEN (Egitto)IL PREMIO NEW GENERATIONS conferito dal pubblico delle studentesse e studenti che hanno visto la selezione di film proposta dalla Direzione artistica nelle sale cinematografiche e nelle scuole, regista un ex equo tra GOOD LUCK ALGERIA (Algeria) e TANT QU’ON VIT (Senegal)GIURIA STUDENTI UNIVERSITARI Le ragazze e i ragazzi della Giuria hanno visto tutti i corti della Sezione Africa Short decidendo di premiare THE BICYCLE MAN (Sudafrica) e attribuire due menzioni speciali a ON EST BIEN COMME ÇA (Tunisia) e DAYMANE TOURS (Ciad)PREMIO AL DI LA’ DEL MURO, deciso dalla Giuria del carcere di Montorio, va al film THE LUCKY SPECIALS (Sudafrica)