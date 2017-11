EMILE AWARDS - In nomination anche "Merlot"

Merlot



10/11/2017, 10:35

Carlo Griseri



Il prossimo 8 dicembre verranno assegnati per la prima volta gli, riconoscimenti dell'associazione degli European Animation Awards nati per premiare “l'eccellenza e la diversità dell'animazione europea”.Tra i candidati, nella categoria film studenteschi, anche "" di Marta Gennari e Giulia Martinelli del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino.Tutte le nomination:La tartaruga rossaLe grand méchant renard et autres contesLa mia vita da zucchinaEthel & ErnestLe stagioni di LouiseLa mia vita da zucchinaPsiconautasSasha e il popolo del NordLa tartaruga rossaEthel & ErnestLa jeune Fille sans mainsLa tartaruga rossaPsiconautasSasha e il popolo del NordEthel & ErnestLa mia vita da zucchinaSasha e il popolo del NordLa jeune Fille sans mainsChulyen, histoire de corbeauAmong the black wavesThe BurdenPeripheriaManivaldRêve d'enfantOh Mother!About a mother