COME UN GATTO IN TANGENZIALE - Al cinema dal 28 dicembre

Riccardo Milani



10/11/2017, 10:02

Esce in sala il 28 dicembre 2017, distribuito da Vision Distribution, "" di Riccardo Milano con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.Giovanni č la “teoria”.Monica č la “pratica”Giovanni č un intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale.Monica lavora a giornata e con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni.Giovanni vive in centro storico.Monica vive in periferia.Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non si fossero fidanzati." č prodotto dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli.La sceneggiatura č firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani.La fotografia č di Saverio Guarna, la scenografia di Maurizia Narducci, i costumi di Alberto Moretti, il montaggio di Patrizia Cerretani