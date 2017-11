MESTRE FILM FESTIVAL XX - Tutte le opere in concorso

Mestre Film Festival



Simone Pinchiorri



Questi i film in concorso alla ventesima edizione del, in programma dal 16 al 18 novembre 2017:- 24H, di Marie-lou Béland (Canada)- All the World's a Stage di Hannes Rall (Germania)- Atalaya di Txema Lirón de Robles (Spagna)- Ayny di Ahmad Saleh (Germania , JGiordania , Palestina)- Desayuno con pastillas (Breakfast with Pills), di Jose Víctor Fuentes (Spain)- Duet di Mehdi Mirzadeh (Iran)- El Atraco (The robbery) di Alfonso Diaz (Spagna)- El vestido (The dress) di Javier Marco (Spagna)- Fantasia di Teemu Nikki (Finlandia)- GP-to di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette, -Catherine Lardé (Francia)- Grandmother di Roza Kolchagova (Bulgaria)- I mostri non esistono di Ilaria Angelini, Luca Barberis Organista, Nicola Bernardi (Italia)- Islanda – Dove Tutto Ha Inizio di Samuele Schiavo (Italia)- Infelix di Maria di Razza (Italia)- Kapitalistis di Pablo Munoz Gomez (Belgio, Francia)- La abogada del diablo di Paula Foncea (Spagna)- Le Futur sera Chauve (The Bald Future) di Paul Cabon (Francia)- Love me di Marcus Hanisch (Germania)- MAI di Marta Gonzalez (Spagna)- Midnight Lights di Gonzalo Agrotis (Argentina)- Mimo di Juanjo Moya (USA)- Moby Dick di Nicola Sorcinelli (Italia)- Monstruo (Monster) di Alberto Martínez Martinez (Spagna)- Náufragos (Shipwrecked) di Iván López (Spagna)- Office Kingdom di Salvatore Centoducato, Eleonora Bertolucci, Giulio De Toma, Ruben Pirito (Italia)- Overrun di Pierre Ropars, Antonin Derory, Diane Thirault, Jérémie Cottard, Matthieu Druaud, Adrien Zumbihl (France)- Preciado liquido di Tatiana Laborde Flórez (Colombia)- Retweet di Cristina Vilches Estella (Spagna)- Rumbo di Augusto Goicoechea (Uruguay)- Shine di Johannes Flick e Alexander Dietrich (Germania)- Stai Sereno di Daniele Stocchi (Italia)- Sub Terrae di Nayra Sanz Fuentes (Spagna)- That Smell di Kyle Lavore (USA, Cile)- The Box di Merve Cirisoglu Cotur (Regno Unito)- The Hobbyist di George Vatistas (USA)- The School Bag di Dheeraj Jindal (India)- Tradition di Lanka Bandaranayake (Sri Lanka)- Uma Kori (Agua Valiosa) di Patricia Albornoz (Chile, Bolivia)- Un giorno nella vita di Marco Chiappetta (Italia)- Una partita ai confini del mondo di David Valolao (Italia)- Une Replique (The Line) di Karim Alliane (Francia)