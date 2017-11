OPENARTAWARD 2017 - Sabato il Premio alla Pubblicità

Kiara Tomaselli, conduttrice di OpenartAward 2017



10/11/2017, 09:39

La Redazione



Saranno le sale dell’Istitut Français Grenoble di Napoli a ospitare, sabato 11 novembre 2017 alle 17.00, la serata finale di, concorso riservato alle aziende nazionali ed europee, contraddistintesi nel settore della comunicazione e del marketing, condotta dall’attriceIdeato e organizzato da(istituto che da oltre quindici anni svolge a Napoli corsi di comunicazione visiva e grafica pubblicitaria),è l’unico premio in Italia, nel settore, ad avere una valenza “istituzionale”, con la Concessione della(2014).Giunge alla sua sesta edizione, infatti, con il patrocinio di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania, Comune di Napoli, Camera di Commercio, ASSOCOM e UNICOM, ed è stato insignito dalla medaglia del Presidente della Repubblica nel 2014.Partner dell’edizione 2017 sono NapoliFilmFestival, ArtistiInVetrina, La Buona Tavola Magazine, Cartiere Fedrigoni, Arti Grafiche Therapoint, SecretStyle Magazine, Cinemaitaliano.info, IVO digital provider, Federazione Italiana Beach Soccer, unitamente alla speciale partnership con l’emittente Radio Punto Nuovo, radio ufficiale della manifestazione.Un ringraziamento speciale è riservato all’Istitut Français Grenoble di Napoli, per la disponibilità ad accogliere la cerimonia di premiazione, e dove sarà allestita un’esposizione con tutti i lavori dei finalisti.nasce come premio alla pubblicità, autentico “pretesto” per evidenziare quanto l’enorme potenzialità del settore della comunicazione possa essere traino commerciale per l'economia, ed è rivolto a tutte le aziende italiane che si occupano di comunicazione.“Indire un premio alla pubblicità - sottolineano gli organizzatori- in cui s'invitano le agenzie ad iscrivere i propri artworks con i testi che ne descrivessero tecniche e percorsi realizzativi, e sottoporre ai nostri studenti questi lavori per valutarne l'efficacia comunicativa, grafica, estetica e realizzativa, è stata l’idea vincente che ha reso in pochi anni il premio OpenartAward un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni nazionali, dedicate alla comunicazione pubblicitaria”.Gli allievi hanno la possibilità di confrontarsi con il lavoro dei professionisti, i quali, al tempo stesso, possono testare la propria creatività comunicativa su un campione molto particolare e attento alle evoluzioni delle tendenze della grafica, qual è, appunto, quello degli allievi dei corsi di grafica.rappresenta, dunque, un momento di promozione e di crescita per i partecipanti al concorso, per questo si è deciso di estendere al massimo l'onore del premio.Per ognuna delle tredici categorie (composte di una short list di otto candidati) sono previste tre targhe (oro, argento e bronzo).Saranno, inoltre, assegnati, premi “speciali” messi a disposizione dagli sponsor, tra i quali il premio speciale “NapoliFilmFestival”, il premio speciale “Radio Punto Nuovo”, il premio speciale “Cinemaitaliano.info”, il premio speciale UNICOM, il premio speciale ASSOCOM, il premio speciale “la buona tavola".OpenartAward si arricchisce di una sezione che assegna, fuori concorso, un premio speciale a un'agenzia o ad una persona che si è particolarmente contraddistinta nel settore della grafica e della comunicazione. Quest’anno, sarà assegnato il “Premio Speciale OpenArt” a Francesco Filippini, ex allievo OpenArt che ha già ottenuto diversi riconoscimenti internazionali.La partecipazione a, offre, in ogni caso, un’esposizione mediatica aziendale, un’ulteriore promozione indiretta del prodotto soggetto della pubblicità con cui si partecipa e, da quest’edizione, i lavori premiati saranno pubblicati in uno speciale catalogo.Sono previsti, durante la manifestazione, incontri e iniziative collaterali indipendenti dal premio, per offrire maggiore esposizione alle agenzie, migliorare il contatto tra gli studenti e le aziende, e favorire sinergie tra le agenzie di comunicazione, ampliando il mercato dell'intero comparto.