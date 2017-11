RITORNA A INNSBRUCK IL FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO

Piero Salituri, Patrizia Moser ed Herbert Schöpf



09/11/2017, 15:22

Dopo il grande successo della prima edizione del festival del cinema italiano è in arrivo la 2° edizione dal 12 al 14 novembre 2017. Il festival è organizzato dall’Istituto di lingua e cultura italiana “Dante Alighieri” di Innsbruck (Austria).Verranno trasmessi sei film italiani sottotitolati in inglese, la programmazione prevede due film ogni sera il primo alle ore 17.00 e il secondo alle ore 19.30.Questo progetto mira anche a trasmettere la cultura italiana e in particolar modo il cinema italiano agli studenti di austrici, a tal proposito è stato avviato in concomitanza con il Festival anche un concorso per le scuole. È prevista, infatti, una grande partecipazione di studenti, giovani e meno giovani.L’evento è stato organizzato con la collaborazione e/o con il contributo dell’Ambasciata italiana, del Comune di Innsbruck, del Consolato italiano di Innsbruck, l’Istituto di Cultura italiana di Vienna e l’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo).Il Festival sta riscuotendo un grande successo ancor prima di iniziare tanto da poter contare anche sulla collaborazione di alcuni attori protagonisti dei film in programmazione. A Tal proposito è possibile trovare sul sito internet del festival e sulla pagina Facebook dei video in cui gli stessi attori invitano gli Italiani in tirolo e gli studenti austriaci a partecipare al festival.