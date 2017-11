LILA - All'Asian Film Festival di Barcellona

Una scena di "Lila" di Sergio Racanati



09/11/2017, 09:04

Il film "" sarà presentato in anteprima all', diretto da Menene Gras Balaguer, in programma dal 2 al 12 novembre 2017 a Barcellona (Spagna). Il film di Sergio Racanati, sarà presente nella sezione Discoveries. La proiezione del film è prevista per l'11 novembre alle ore 12:00.Il Casa Asia Film Festival (CAFF) è stato presentato al festival del cinema dell’Asia del 2010avvenuto a Barcellona (BAFF), ed è stato chiuso dopo la sua dodicesima edizione nonostante lerichieste del pubblico e le aspettative di mantenere vivo questo evento. Da allora, il CAFF haproposto di fornire i migliori film prodotti in Asia e le migliori produzioni spagnole che siriferiscono all’’Asia. Come specialista di festival del cinema asiatici, si pone l’obiettivo di diventareuno dei migliori eventi di questo settore in Europa e come punto di incontro per altri festival cheabbiano una spiccata impronta asiatica. Nelle edizioni del 2011 e del 2014 il CAFF ha ricevutosupporto dalla sua stessa audience e dalla collaborazione con numerose agenzie ed istituzioni." esplora delle narrative insite nella comunità e auspica ad un possibile modello di fruizione del territorio producendo un corto circuito tra localismo e (post)globalismo,