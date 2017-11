AMERICAN LOOK - In concorso a FrontDoc, il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera

American Look



08/11/2017, 14:31

Il video mash up "" (2017) dei registi toscaniè tra le 29 opere selezionate per l'edizione 2017 dinella SezioneSpezzoni di archivio presi da tre differenti produzioni di cinematografia industriale americana, sul tavolo di montaggio dei due autori vanno a (ri)comporre un nuovo film dalla drammaturgia completamente rinnovata. Il montaggio inventa una nuova regia che porta lo spettatore ad affrontare sensazioni di spaesamento, alienazione e paranoia. American Look vuole essere una critica radicale della visone asservita e supina della pubblicità statunitense degli anni’60Ilsi svolgerà ad Aosta da lunedì 6 a sabato 11 novembre 2017.è un festival che propone un ampio panorama sulle opere più interessanti ed innovative del “cinema di frontiera” internazionale: film che esplorano il tema dei confini nelle sue più diverse accezioni (geografiche, politiche, culturali, religiose e sociali) o che attraversano le barriere convenzionali fra il documentario e altri linguaggi espressivi, come il cinema di finzione, l’animazione e la sperimentazione video.Un cinema capace di raccontare la realtà contemporanea, i suoi drammi e le sue contraddizioni, spalancando orizzonti di visione inediti e inusuali su una caleidoscopica varietà di storie, personaggi ed esperienze di vita provenienti da tutto il mondo." verrà proiettato in sala venerdì 10 novembre alle ore 17.30 al Teatro Splendor di Aosta.