WAG FILM FESTIVAL V - Dal 9 al 12 novembre

08/11/2017, 14:13

Cinema e passione, ancora una volta, per il quinto anno consecutivo. Da giovedì 9 a domenica 12 novembre 2017 torna ilal Centro Culturale Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Tornano protagonisti i film e i cortometraggi, questa volta anche internazionali, oltre all’entusiasmo, al giudizio sincero e critico della Giuria Giovani, la vera rivelazione degli ultimi anni.Il tema di quest’anno sarà "E anche oggi mollo domani", dedicato prevalentemente ai "mestieranti" del Cinema. Quante volte, infatti, un regista, durante la realizzazione del proprio film, è caduto nella tentazione di abbandonare tutto il proprio progetto? Quante volte il lavoro del filmaker rischia di non essere concluso, a causa dello scoraggiamento dovuto alle innumerevoli difficoltà incontrate durante la lavorazione? Nella maggior parte dei casi, tuttavia, proprio quando si crede di toccare il fondo si decide di non mollare, mostrando la vera passione per la Settima Arte. Con questi interrogativi autoironici e stuzzicanti gli ospiti saranno invitati a presentare le proprie opere (ma soprattutto ciò che ci sta dietro!) durante tutte le serate.Numerose le novità quest’anno: nuovi premi e una nuova sezione per le opere internazionali. La Giuria Giovani assegnerà il Premio Wag al Miglior Cortometraggio e al Miglior Lungometraggio per la sezione “Sguardi d’autore”, mentre per la categoria “Nuove prospettive”, riservata ai registi under 25, è prevista la Menzione Speciale al Miglior Film. Saranno 21 le opere in concorso per le due sezioni, su oltre 800 adesioni arrivate.In questa edizione del Festival viene introdotta anche la categoria “Wag International”, a cui sarà dedicato il pomeriggio di domenica 12 novembre con le proiezioni per ringraziare la vicinanza straordinaria e la passione dei registi di tutto il mondo che hanno voluto far parte del Wag Film Festival. A due di loro saranno assegnati il “Best short film” e il “Best feature film”.Come tradizione, non mancherà la sezione Wag Movie con i cortometraggi fuori concorso realizzati dai ragazzi del laboratorio di cinema dell’Associazione Le Ali di Icaro, protagonisti della serata conclusiva di domenica: prima delle premiazioni saranno proiettati “Æthere Astra” di Jacopo Fontanella, “La chiamata” di Francesco Cordelli, “I” di Simone Caridi e “Il cubo” di Giacomo Focardi.La prima serata si aprirà giovedì 9 novembre alle ore 20 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Backface” allestita nel foyer dell’Auditorium, con immagini a cura di Giacomo Focardi, Francesco Cordelli, Marica Vasarri e Giulio Milone. A seguire i saluti istituzionali di Sergio Chienni e Caterina Barbuti, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del comune di Terranuova Bracciolini.Poi inizieranno i quattro giorni di proiezioni, attività collaterali, letture, incontri con i professionisti e registi presenti, tra cui sabato 11 novembre salirà sul palco l’attore, tra i volti noti del cinema italiano come caratterista, per presentare il film “”.Ilè organizzato dall’Associazione “Le Ali di Icaro” con il patrocinio del Comune di Terranuova e il contributo di WebKorner, Copyservice, Baruffa, Ivv e Lime Feed.