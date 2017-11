RESTIAMO AMICI - Antonello Grimaldi su set in Trentino

Antonello Grimaldi



08/11/2017, 12:49

Sono iniziate questa settimana le riprese di, la nuova pellicola di Antonello Grimaldi, regista del film osannato dalla critica “Caos Calmo”.Il film, tratto dal romanzo di Bruno Burbi, è prodotto da Gianluca Curti per Minerva Pictures Group e Rai Cinema. Le riprese dureranno sei settimane e si svolgeranno interamente in Trentino.Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero Di Rienzo e Sveva Alviti sono i protagonisti di questa avventura ricca di colpi di scena che cambierà per sempre le loro vite.Alessandro Colonna, pediatra ospedaliero, vive con suo figlio adolescente Giacomo, da quando Maria è morta prematuramente. Amici e suoceri lo esortano: a quasi 40 anni dovrebbe recuperare lo slancio e trovare un nuovo amore. Una telefonata giunge improvvisa dal Brasile: Gigi, il suo migliore amico, è malato e chiede di lui. Alessandro, vedovo sull’orlo della depressione, si ritrova di colpo nella ridente isola di Natal. Al traguardo di una vita a cento all’ora, l’amico gli chiede aiuto. Il padre gli ha lasciato un’eredità vincolata perché destinata a un nipote. Ma lui non ha figli. Soluzione: fingere con l’aiuto di Alessandro la sua dipartita e inventarsi in Giacomo un erede. Con la sua (finta) morte potrà intestare i soldi a un figlio naturale al compimento dei diciotto anni. Alessandro è allibito: fingere che Maria abbia concepito il loro figlio con lo scapestrato Gigi? La posta in gioco sono tre milioni di euro…