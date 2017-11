THE FILM CORNER INTERNATIONAL CONFERENCE - A Milano il 10 novembre

07/11/2017, 16:28

Venerdì 10 novembre 2017 si terrà a Milano, un evento organizzato da Fondazione Cineteca Italiana presso il Cinema Spazio Oberdan nell’ambito della decima edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival del cinema rivolto al pubblico giovane che si svolge dal 3 al 12 novembre 2017.Alla conferenza saranno presenti i massimi esperti europei del settore, che dialogheranno tra loro sui temi della Media Education e della Film Literacy, rendendo questa giornata di studio una preziosa opportunità per chiunque voglia approfondire o conoscere le più recenti metodologie di educazione all’immagine e all’audiovisivo.L’incontro sarà occasione del lancio ufficiale del progetto europeo “”, una piattaforma digitale e interattiva volta a diffondere presso i più giovani una maggiore consapevolezza del mezzo audiovisivo attraverso attività didattiche e video ludiche, realizzata da Fondazione Cineteca Italiana (Milano) in collaborazione con The Film Space (London, UK); The Nerve Centre (Derry, Northern Ireland); the National Cinémathèque of Serbia (Serbia, Belgrade); e il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Milano-Bicocca e co-finanziato nell’ambito del Programma Europa Creativa dell’Unione Europea.L’impetuosa affermazione delle nuove tecnologie audiovisive nel panorama mediale contemporaneo, ha reso stringente la necessità di promuovere presso i giovani membri della Comunità europea apparati didattici che consentano un uso consapevole di simili tecnologie. Molteplici e di varia natura sono stati gli approcci metodologici tentati dai diversi paesi europei e altrettanto numerose sono state le proposte provenienti dal mondo accademico.In Italia, in particolare, di recente si è registrata una rinnovata attenzione all’Educazione all’Immagine in linea con le più recenti disposizioni ministeriali: la legge n. 220 del 14 novembre 2016, intitolata “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, sostiene infatti il cinema e l’audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale (art.1); il Mibact, in raccordo con il MIUR, secondo quanto disposto dalla legge n. 220/2016 (art. 10), promuove programmi di educazione all’immagine nelle scuole di ogni ordine e grado.è finalizzato all’ideazione, progettazione, sviluppo e test di una piattaforma didattica digitale interattiva di alfabetizzazione all’immagine cinematografica e audiovisiva che, sfruttando le opportunità offerte dal web 2.0 e adottando anche approcci basati sul gioco e sulla partecipazione interattiva dell’utente, ambisca a formulare un approccio metodologico innovativo volto ad accrescere la conoscenza, le competenze di comprensione e le abilità di creazione e manipolazione del testo audiovisivo degli studenti delle scuole europee. La piattaforma prevede risorse didattiche interattive, grazie alle quali gli utenti possono sviluppare così le proprie capacità di alfabetizzazione. Le risorse pedagogiche si concentreranno sulle abilità generiche di alfabetizzazione cinematografica esplorate attraverso un certo numero di film nazionali e internazionali. A questo proposito è da segnalare la preziosa collaborazione con il maestro del cinema Ken Loach, che ha permesso a The Film Corner di acquisirne l’intera produzione filmica.Durante “”, per far fronte ad una simile eterogeneità di metodologie proposte e per stimolare un confronto su scala europea, numerosi ospiti internazionali ed esperti del settore dialogheranno tra loro sui temi della Media Education e della Film Literacy, rendendo questa giornata di studio una preziosa opportunità per chiunque voglia approfondire o conoscere le più recenti metodologie di educazione all’immagine e all’audiovisivo.Laè aperta al pubblico e rivolta a professionisti e formatori di educazione cinematografica, educazione ai media, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché professionisti del gioco. I principali temi trattati durante la conferenza:- Lancio della piattaforma The Film Corner- Metodologie per l'educazione cinematografica e lo sviluppo del pubblico nell'era digitale- Il ruolo delle cineteche nella promozione delle strategie di film education- Integrazione tra le attività di film education online e offline- Le piattaforme pedagogiche crossmediali nel mercato del cinema digitale