TRIESTE SCIENCE + FICTION FESTIVAL 17 - Tutti i premi

06/11/2017, 09:23

È "" di Bodo Kox il vincitore del(assegnato al Miglior Lungometraggio di Fantascienza in concorso). Lo ha deciso la Giuria Internazionale di, composta dal disegnatore, musicista e scrittore Stefano Disegni, dal direttore artistico dell’Imagine Film Festival di Amsterdam Chris Oosterom e dal regista, produttore e scrittore serbo Milan Todorović. “”.Il– in collaborazione con la European Fantastic Film Festivals Federation e riservato ai lungometraggi di genere fantastico di produzione europea – è stato invece assegnato a "" di Isti Madarász.Per la giuria, composta da Giuseppe Colella, responsabile della sezione cinema e animazione del Napoli COMICON, dalla giovane attrice Valentina Romani e dal regista Giancarlo Soldi, “.”, riservato ai cortometraggi di genere fantastico di produzione europea: "" di Kaan Arici, Ismet Kurtulus., assegnato al film che riceve il maggior numero di voti dal pubblico in sala: "" di Klim Shipenko., in collaborazione con DAMS discipline delle arti della musica e dello spettacolo, Corso di studi interateneo Università degli Studi di Udine e Università degli Studi di Trieste: "" di Marco Jemolo per“”.: (assegnato da BadTaste, Cineblog, CineClandestino, Cinelapsus, Cinematographe, Long Take, Quinlan, Sentieri Selvaggi) è andato a "" di Arthur De Pins, Alexis Ducord.assegnato in partnership con il canale televisivo nazionale che trasmette film, serie televisive e produzioni originali: "" di Xavier Gens, “, assegnato dalla redazione della rivista specializzata in cinema di genere va a "" di Mathieu Turi., assegnato dalla European Fantastic Film Festivals Federation:Ilè stato assegnato a "" di Joachim Trier (Norvegia).Ilè stato assegnato a "" di Magali Magistry (Francia)., in collaborazione con la rivista «Urania» edizioni Mondadori a SERGIO MARTINO.