MAGMA FESTIVAL XVI - I cortometraggi in concorso

11/11/2017, 10:50

Dopo aver esaminato attentamente tutti i 910 cortometraggi iscritti, l´Associazione Culturale Scarti ha annunciaTO la lista delle 26 opere selezionate per il concorso internazionale della secicesima edizione del, che si terrà dal 23 al 25 novembre 2017 ad Acireale, e che si contenderanno il premio Lorenzo Vecchio.- An American Dream, Jonathan D´Ambrosio, 2017- Analysis Paralysis, Anete Melece, 2016- And The Moon Stands Still, Yulia Ruditskaya, 2017- Asphalt, Laura Townsend, 2016- Backstory, Joschka Laukeninks, 2016- Child, Viktor Stickel & Iring Freytag, 2016- Commodity city, Jessica Kingdon, 2017- Diamenteurs, Chloé Mazlo, 2016- Downunder, Fernando Gonzalez Gomez, 2017- Elu enne elu, Rao Heidmets, 2017- Gamer Girl, Irena Jukić Pranjić, 2016- I've Got You, Sebastian Drozak, 2016- Import, Ena Sendijarevic, 2016- In vivo, François Raffenaud, 2017- Life on mars, Jose Manuel Carrasco, 2016- Locus, Anita Kwiatkowska-Naqvi, 2016- Mr. Postman, Victor Araneda Jure, 2016- My Little Dhaka, Rossella Anitori, 2016- Neron, Rubin Stein, 2017- Nurse Me, Kezia Barnett, 2016- Ossa, Dario Imbrogno, 2016- Running Lights, Siaulys Gediminas, 2017- The Cook-off, Hanna Cho, 2016- The Forest Paper, Krongraksa Sipparpad, 2015- When the days were endless, Marcus Vasconcelos, 2016You'll Never Walk Alone, Stéphane Grodet, 2016