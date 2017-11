MADE IN PARADISE - Firenze, Prato, Viareggio e Perugia i set coinvolti

Il regista Zhu Rikun sul set



Il regista cineseha girato in Italia alcune scene del suo primo lungometraggio di finzione "". La storia narra la vita di due sorelle cinesi separate da una grande distanza geografica e sociale e si volge tra la Cina, la Toscana e Perugia.è molto apprezzato in Europa per la sua ricerca sul documentario sociale e negli anni passati è stato premiato con vari riconoscimenti prestigiosi aldi Firenze.Il regista cinese ha scelto delle location molto affini alla sua poetica, luoghi silenziosi, lontani dalla civiltà, lavorando su ambienti rarefatti e personaggi isolati nell'ambiente. Il film è prodotto dalla casa di produzione cinese Fanhall Films ed ha avuto come location manager e produttore esecutivo in Italia, giornalista e regista fiorentino.L'uscita della pellicola è prevista per il prossimo anno a primavera e sarà presentata in molti festival di cinema internazionali.