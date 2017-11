EFA 2017 - Le nomination

04/11/2017, 19:00

Al Seville European Film Festival, European Film Academy ed EFA Productions hanno annunciato le nomination per la 30ma edizione degli European Film Awards. Gli oltre 3,000 membri dell'European Film Academy voteranno ora i vincitori che saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione il 9 Dicembre 2017 a Berlino.120 BATTITI AL MINUTO120 BATTEMENTS PAR MINUTEFrancia145 minSCRITTO & DIRETTO DA Robin CampilloPRODOTTO DA Marie-Ange Luciani & Hugues CharbonneauLOVELESSНЕЛЮБОВЬ (NELYUBOV)Russia, Belgio, Germani, Francia127 minDIRETTO DA Andrey ZvyagintsevSCRITTO DA Oleg Negin & Andrey ZvyagintsevPRODOTTO DA Alexander Rodnyansky, Sergey Melkumov & Gleb FetisovON BODY AND SOULTESTRŐL ÉS LÉLEKRŐLUngheria116 minSCRITTO & DIRETTO DA Ildikó EnyediPRODOTTO DA Mónika Mécs, András Muhi & Ernö MesterházyL’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZATOIVON TUOLLA PUOLENFinlandia, Germania100 minSCRITTO, DIRETTO & PRODOTTO DA Aki KaurismäkiTHE SQUARESvezia, Germania, Francia, Danimarca145 minSCRITTO & DIRETTO DA Ruben ÖstlundPRODOTTO DA Erik Hemmendorff & Philippe BoberAUSTERLITZGermania94 minSCRITTO, DIRETTO & PRODOTTO DA Sergei LoznitsaCOMMUNIONKOMUNIAPolonia72 min.SCRITTO & DIRETTO DA Anna ZameckaPRODOTTO DA Anna Wydra, Anna Zamecka, Zuzanna Krol, Izabela Lopuch & Hanka KastelicováLA CHANASpagna, Islanda, USA86 min.SCRITTO & DIRETTO DA Lucija StojevicPRODOTTO DA Lucija Stojevic, Greta Olafsdottir, Deirdre Towers & Susan MuskaSTRANGER IN PARADISEPaesi Bassi72 minSCRITTO & DIRETTO DA Guido HendrikxPRODOTTO DA Frank van den EngelTHE GOOD POSTMANFinlandia, Bulgaria80 minDIRETTO DA Tonislav HristovSCRITTO DA: Tonislav Hristov, Lubomir TsvetkovPRODOTTO DA Kaarle Aho & Kai NordbergIldikó Enyedi per ON BODY AND SOULAki Kaurismäki per L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZAYorgos Lanthimos per THE KILLING OF A SACRED DEERRuben Östlund per THE SQUAREAndrey Zvyagintsev per LOVELESSPaula Beer in FRANTZJuliette Binoche in BRIGHT SUNSHINE INAlexandra Borbély in ON BODY AND SOULIsabelle Huppert in HAPPY ENDFlorence Pugh in LADY MACBETHClaes Bang in THE SQUAREColin Farrell in THE KILLING OF A SACRED DEERJosef Hader in STEFAN ZWEIG - FAREWELL TO EUROPENahuel Pérez Biscayart in 120 BATTITI AL MINUTOJean-Louis Trintignant in HAPPY ENDIldikó Enyedi per ON BODY AND SOULYorgos Lanthimos & Efthimis Filippou per THE KILLING OF A SACRED DEEROleg Negin & Andrey Zvyagintsev per LOVELESSRuben Östlund per THE SQUAREFrançois Ozon per FRANTZ