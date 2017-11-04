I viaggi di Roby

CONVERSAZIONI VIDEO 2017 - I vincitori


CONVERSAZIONI VIDEO 2017 - I vincitori
MIGLIOR DOCUMENTARIO IN ASSOLUTO CONVERSAZIONI VIDEO
SAMURAI ARCHITECT TADAO ANDO di Shigenori Mizuno

MIGLIOR DOCUMENTARIO CATEGORIA ARCHITETTURA
FREI OTTO: SPANNING THE FUTURE di Joshua Hassel

MIGLIOR DOCUMENTARIO CATEGORIA ARTE
DANIEL BUREN. L'OBSERVATOIRE DE LA LUMIÈRE, FONDATION LOUIS VUITTON di Gilles Coudert

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA
AZIMUT di Emiliana Santoro
URBAN ART PORTOGHESE A ROMA di Leonardo Meuti

PREMIO SPECIALE CERAMICHE APPIA NUOVA
PANTAREI PANTANELLA di Emilia Rosmini

04/11/2017, 11:29

Simone Pinchiorri

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