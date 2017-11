Note di regia di "EDOnism"

Edonism nasce da un’idea di Alessandro Fantini, regista, pittore, scrittore e compositore abruzzese, inerente il rapporto misterico tra la Natura e lo Spirito, tra il Macrocosmo terrestre e il microcosmo emotivo dell’uomo, uno dei motivi ricorrenti della sua produzione cinematografica, letteraria e pittorica. Se l’evento scatenante alla base del soggetto e della sceneggiatura va rintracciato nel terremoto dell’Aquila, il tema del sisma nel corso del film acquista tuttavia un significato più propriamente sociologico e simbolico, facendosi archetipo metaforico di quel mistero ancestrale che lega la specie umana alla terra e all’universo.Alessandro Fantini: “Poco prima della lavorazione di “Nepente”, il primo film della trilogia a cui appartiene “EDonism”, mi avevo trascorso una mattinata all’ombra del Vittoriano a Roma in preda ad un’emicrania lancinante. Restai seduto con la testa tra le mani per circa due ore, mentre i suoni, gli odori, l’impressione cromatica del flusso incessante dei turisti mi arrivavano alterati dal dolore e dalla vertigine come segnali di una dimensione esistente al di fuori dello spazio e del tempo, sebbene nascosta dietro il velo della quotidianità di un’assolata giornata romana.”Reinscenare questo percezioni nella sequenza in cui James Hallway, interpretato da Sacha Mühlebach, vaga in preda alle allucinazioni e alla nausea dello spazio per le strade di Shibuya è stato per me come visualizzare un encefalogramma tridimensionale del mio cervello, riuscendo a decriptarne le frequenze come la dottoressa Geena Landlord, alias Helene Salvini-Fujita, cerca di fare nel film con quelle di James, fino a divenire lei stessa compartecipe del cataclisma cosmico-neurale dal quale alla fine tutti i personaggi si ritrovano loro malgrado travolti.”La riprese del film si sono svolte a Tokyo nell’arco di due settimane nelle locations dei quartieri centrali di Tokyo quali Shibuya, Minato, Roppongi, nel parco Yoyogi e sull’Isola di Odaiba.