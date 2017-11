LA STOFFA DEI SOGNI - Continua il successo internazionale del film di Gianfranco Cabiddu

Una scena del film "La Stoffa dei Sogni"



03/11/2017, 17:57

” di Gianfranco Cabiddu, sarà a Leeds il 7 novembre come evento speciale dello storicocon il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione autonoma della Sardegna e del dipartimento di italianistica dell’Università di Leeds.Il Festival, fondato nel 1987 - 100 anni dopo il primo film al mondo realizzato proprio nella città di Leeds - è uno dei principali del paese, con oltre 16 giorni di intensa programmazione internazionale.Il film di Cabiddu, vincitore di numerosi premi - tra cui ricordiamo il Globo d’oro della stampa estera 2017 come miglior film, il David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura adattata, il Platinum Remi Award del WorldFest di Houston 2017 , l’Ischia Global Film & Music Fest, il Sabaudia Film Festival e il Festival di Bobbio – continua l’intenso tour internazionale degli ultimi mesi che ha visto il film ospite di festival europei, americani, australiani e non solo (The Chicago European Film Festival, Festival del Cinema Italiano Contemporaneo – Yale University, FILM FEST DC a Washington DC, Italian Film Festival USA, "Panorama Europa” a New York - coordinamento della Rappresentanza dell’Unione Europea all’ONU, 12° Los Angeles Italia – The Italian Film Fest, Made in Italy Germania, Austria e Svizzera, Sardisches Film Festival Berlin, Festival Cinema Italia UK a Londra, Festa do Cinema Italiano a Lisbona 2017, ICFF Italian Contemporary Film Festival a Toronto, Cinema Italiano Festival con numerose tappe australiane, Cinemando Festival 2017 a Vilnius, MedFilm festival - Giornate del Cinema Italiano a Tunisi 2017 e infine Minsk per la XVII edizione della Settimana della Lingua italiana e il XV Cinema Italy Miami 2017).Ma “La stoffa dei sogni” non si ferma qui, sono annunciate nuove tappe che porteranno il film di Cabiddu prodotto da Paco Cinematografica al2017, al2017, al2017, all’2017 e alla2017.