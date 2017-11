TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - L'ULTIMO SOLE DELLA NOTTE

Una scena de "L'Ultimo Sole della Notte"



04/11/2017, 08:00

Carlo Griseri



Difficile giudicare in modo lineare un film come "" di. Lo è perché le pretese del lavoro sono altissime, sia a livello di scrittura sia a livello di messa in scena, pretese che si scontrano però inevitabilmente (e, a tratti, impietosamente) con i mezzi a disposizione. Produzione low budget, attori poco esperti...La sinossi parla di un futuro distopico, un domani più vicino (potenzialmente) di quanto vogliamo credere. L'Italia è sconvolta da una non precisata guerra, la crisi economica e produttiva è grave e ci si combatte senza tregua. Esiste una "zona" creata per salvare i valori dell'Occidente, esistono minacce grandi di cui aver paura, senza però dimenticare i pericoli quotidiani nascosti, anche solo, in casa del proprio dirimpettaio.Scarfò nelle note di regia dichiara che il suo è un film che vuole "".Pretese alte, e quindi encomiabili. Il coraggio va premiato, anche quando porta a risultati - bisogna dirlo - che convincono molto poco, come nel caso de "". Script troppo denso, musiche troppo presenti, empatia che non arriva.