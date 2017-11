MY NAME IS ADIL - Sold out nei cinema di numerose città d’Italia

Adil Azzab all'Anteo di Milano



02/11/2017, 16:57

La straordinaria storia di, pastore marocchino che lascia il suo paese d’origine per raggiungere il padre in Italia, raccontata nel film “” di Andrea Pellizzer, Magda Rezene e dello stesso Azzab, è arrivata sul grande schermo per tre giorni in Italia e ha conquistato il pubblico registrando il sold out in molti cinema come “un vero e proprio tour” invadendo oltre 70 cinema d’Italia il 24, 25 e 26 ottobre.Il film – distribuito da Unisona Live Cinema – ha riscosso un gran successo di pubblico: ha contagiato persone, ha riempito i cinema, ha conquistato gli esercenti e ha fatto parlare di sé sui media. La storia del film – ispirata alla vera storia di Adil - ha intercettato la più stringente attualità, toccando un tema, quello dell’integrazione e dell’immigrazione, con delicatezza, e verità. Le proiezioni hanno coinvolto le scuole e gli spettatori in un cortocircuito cinematografico che ha spiccato nelle vaste e complesse dinamiche della distribuzione italiana.Il film ha registrato il sold out nelle principali città d’Italia: dall’Anteo Palazzo del cinema di Milano (tre proiezioni esaurite), allo Stensen di Firenze, al Modernissimo di Napoli fino al Barberini di Roma alla presenza di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.È stato un tour non solo cinematografico ma anche umano, fatto di persone e di storie, di uomini e donne che hanno condiviso sui propri social la storia di Adil che ha seguito il film, insieme ai registi milanesi Pellizzer e Rezene, in molte tappe.Il film sta continuando il suo percorso nelle sale, con le proiezioni on demand e le decine di matinée già richiesti. E ora entra nella sua fase più importante: i docenti hanno a disposizione oltre 200 cinema (e molti altri se ne aggiungeranno) per richiedere proiezioni ad hoc. Solo in questi primi giorni sono oltre 3.500 gli studenti che hanno assistito a My name is Adil. Info per programmazioni on demand per scuole e gruppi: www.unisonacinema.it/mynameisadil " – ha spiegato Franco Barbano di Unisona - ""." – ha spiegato Barbano - ""." – ha detto, Presidente Fice (Federazione Italiana Cinema d'Essai) e responsabile della programmazione Cinema Palestrina di Milano - "”." – hanno spiegato- "