TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - PRESS PLAY

Una scena del cortometraggio "Press Play"



02/11/2017, 15:55

Luca Corbellini



” diè la disperata ricerca ed intenzione di modificare un destino crudele che ha generato un evento tragico, segnando in modo irreversibile la vita dei protagonisti.Un vecchio registratore rotto e poi rimesso in funzione, diventa veicolo di trasporto nello spazio/tempo, secondo dopo secondo, che tende ad aiutare i protagonisti nel disperato tentativo di correggere in positivo gli eventi accaduti.Questo accade, premendoogni volta per essere immersi in quanto realmente avvenuto, riavvolgendo poi il nastro per cercare di trovare la miglior soluzione a quanto successo prima. Tentativi che però non riescono a cambiare gli esiti di quanto già il fato aveva sentenziato, facendo però emergere quell’atto di umanità e generosità quale è il perdono, in una storia d’amore struggente e fantascientifica.