CASTELLINARIA 30 - A Bellinzona dal 18 al 25 novembre

Nato a Bellinzona nel 1988,, il Festival Internazionale del Cinema Giovane, giunge quest'anno a tagliare il traguardo delle trenta edizioni.Due i film italiani in concorso in questa edizione, entrambi in anteprima in Svizzera: "" di Roberto De Paolis (due proiezioni il 20 novembre alle ore 08:30 al Cinema Forum ed alle 20:45 all'Espocentro) e "" di Francesco Bruni (il 24 Novembre alle ore 08:30 al Cinema Forum ed il 25 Novembre alle ore 20:45 all'Espocentro)Il festival è in programma dal 18 al 25 novembre 2017Questa la lista dei film presentati della trentesima edizione del- AUF AUGENHÖHE di Joachim Dollhopf, Evi Goldbrunner- UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian Duguay- MISS IMPOSSIBLE di Emilie Deleuze- MAMAN A TORT di Marc Fitoussi- LA PRINCIPESSA E L'AQUILA di Otto Bell- LE GRAND MECHANT RENARD & AUTRES CONTES di Benjamin Renner, Patrick Imbert- PASOS DE HEROE di Henry Rincón- TSCHICK di Fatih Akin- LA MELODIE di Rachid Hami- M di Sara Forestier- CUORI PURI di Roberto De Paolis- SAMI - A TALE FROM THE NORTH di Amanda Kernell- BORN IN SYRIA di Hernán Zin- LEAN ON PETE di Andrew Haigh- LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE di Maysaloun Hamoud- TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni- KRAKE (Il Polpo) di Julia Ocker- LA PETITE POUSSE (Il Piccolo Germoglio) di Chaïtane Conversat- LA MOUFLE (La Muffola) di Clémentine Robach- REMUBOT 1.0 di René Müller- DER KLEINE VOGEL UN DAS BLATT (L'Uccellino e la Foglia) di Lena von Döhren- DON'T FORGET TO TAKE YOUR BELONGINGS WHEN YOU LEAVE (Non Dimenticate le Vostre Cose Preferite) di Nina Bisyarina- LÄMMER (La Pecorella) di Gottfried Mentor- SOME THING (Qualcosa) di Elena Walf- SNOWFLAKE (Il Fiocco di Neve) di Natalia Chernysheva- SUPER GRAND (Super Grande) di Marjolaine Perreten- MIA di Wouter Bongaerts- DER GROSSE BRÜDER (Il Grande Fratello) di Jesús Pérez, Elisabeth Hüttermann- AZUR E ASMAR di Michel Ocelot