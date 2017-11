FESTIVAL CINEMA ITALIANO AJACCIO 19 - Dall'11 al 19 novembre

Festival du Cinéma Italien d'Ajaccio



05/11/2017, 11:00

Simone Pinchiorri



Cinque anteprime, sei film sottititolati dal Festival di Villerupt, cinque opere inedite mai distribuite in Francia, per un totale di diciotto film. Questi sono i numeri della diciannovesima edizione del, in programma al Palais des Congrès di Ajaccio dall'11 al 19 novembre 2017.Otto i film in, che si contenderanno i quattro premi in palio (Premio della Giuria Giovani del Liceo Saint Paul, Premio della Giuria dell'Università di Corsica, Premio del Pubblico e Premio Serge Leca): "" di Roberto De Paolis, "di Sergio Castellitto, "" di Fabio Mollo, "" di Claudio Amendola, "" di Ficarra e Picone, "" di Gianfranco Cabiddu, "" di Fabio Grassadonia ed Antonio Piazza e "" di Francesco Bruni.Oltre a questi, si aggiungono alla programmazione dieci opere: "" di Jonas Carpignano, "" di Carlo Verdone, "" di Gabriele Muccino, "" di David Grieco, "" di Francesco Amato, "" di Simone Godano, "" di Sydney Sibilia, "" di Massimo Gaudioso, "" di Matteo Rovere ed il documentario "" di Volfango De Biasi.