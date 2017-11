TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - NAUSICAA

Nausicaa



02/11/2017, 16:23

Carlo Griseri



Quante volte abbiamo sentito raccontare la storia di Ulisse/Odisseo, del suo peregrinare, del suo incontro con Nausicaa, delle sue mirabolanti imprese...? Tante, di sicuro. Ma mai, altrettanto di sicuro, la qualità e l'originalità del racconto è stata pari al cortometraggio animato "" diLa sinossi segue il testo di, ma fino a un certo punto, regalando allo spettatore un finale inaspettato: Nausicaa, giovane principessa desiderosa di conoscere il mondo, incontra Ulisse e resta affascinata dai suoi racconti. Lui la seduca e l’abbandona, lei non si arrende e inizia a cercarlo ovunque...Vigna, che da anni lavora nel campo dei fumetti, in questo corto sceglie una tecnica apparentemente "fredda" che si rivela invece incredibilmente evocativa e coinvolgente, metodo migliore per valorizzare lo splendido tratto (i disegni sono opera di). Una narrazione evocativa, un soggetto intelligente, una gioia per gli occhi e non solo.